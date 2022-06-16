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SETBİR Başkanı İsa Coşkun'dan ihracat açıklaması

SETBİR Başkanı İsa Coşkun, süt üretiminde doğru ve etkin teşvik, güçlü düzenleme ve denetim mekanizmasıyla 500 milyon dolar olan ihracatı çok daha yukarıya çıkarabileceklerini söyledi. 
SETBİR Başkanı İsa Coşkun'dan ihracat açıklaması

Türkiye Süt Et Gıda Sanayicileri ve Üreticileri Birliği (SETBİR) Başkanı İsa Coşkun, Türkiye’nin süt üretiminde sekizinci sırada yer aldığını, üretimi artırmak için belli standartlara ve kurallara uyulmasını gerektiğini dile getirdi. Üretimin iyileştirilmesi ve verimliliğin artması konularına değinen Coşkun, “Kontrol mekanizmamız yok, denetime ihtiyaç var. Kayıt dışılığın önüne geçilmeli, veri havuzu ve takip sistemi oluşturulmalı. Bu unsurlar güzelce işlendiğinde 500 milyon dolarlık ihracatımızı çok daha üstlere çekebilme potansiyelimiz var” dedi. 

processed-534e81e6-e552-4f7d-8d3d-30b8e7e54820_m4iiv9ny.jpegİHRACATI ARTIRMA POTANSİYELİMİZ VAR
Türkiye’nin süt üretiminde dünyada sekizinci, AB’de Almanya ve Fransa’dan sonra üçüncü sırada yer aldığına dikkat çeken Coşkun, “Sanayicilerimiz, Avrupa'ya, Amerika'ya, Japonya ve Çin'e ihracat yapabilme yeterliliğine sahip. Teknoloji kullanım düzeyi ve teknik yeterlilik olarak Avrupa'dan, Amerika'dan aşağıda değil. Ancak maliyetlerin yüksek ve verimliliğin düşük olması en önemli sorunlarımız. Süt ve süt ürünlerinde kalite standartlarını iyileştirirsek, verimliliği artırırsak ve teşvik sistemimizi gözden geçirirsek, üretim miktarımızı ve 500 milyon dolarlık ihracatımızı çok daha yukarı çekebilme potansiyelimiz var” diye konuştu.

 KONTROL MEKANİZMAMIZ YOK
Avrupa Birliği ülkelerinin belli standartlara ve kurallara uyarak çiğ sütün kalitesi konusunda ilerleme sağladığını belirten Coşkun, “Biz de projemiz kapsamında Hollanda ve İtalya’yı ziyaret ederek, iyi uygulama örneklerini inceledik. İtalya’da kayıt dışı süt ile ilgili olarak kontrol mekanizmaları var. Türkiye’de insanlarımızın önemli kısmı açık süt, sokak sütü, kontrolsüz, kalitesiz süt satın alıyor” ifadelerini kullandı.

DENETİME İHTİYAÇ VAR
Sokak sütçülüğünün geleneksel bir ticaret pratiği olarak toplum tarafından sempati ile karşılandığını dile getiren Coşkun, “Bu durum ciddi halk sağlığı riskleri barındırıyor, haksız rekabete zemin oluşturuyor. Bu nedenle çiğ sütte kayıt dışılığın giderilmesi için yani sokak sütü satışı ile ilgili olarak daha güçlü regülasyonlar ve çok daha güçlü denetim mekanizmasına ihtiyacımız var” diye konuştu.

Bununla beraber Coşkun, süt, et ve diğer bozulabilen gıda ürünlerinin de bu zincirin önemli bir parçası olduğunu söylerken, satış ve tüketim noktalarında düzenlemelere ihtiyaç olduğunun da altını çizdi.

AZ MALİYET, KALİTELİ İŞ 
“Sanayiye giden sütün artması dış pazarlarda gücümüzü artıracak” diyerek sözlerine devam eden Coşkun, bununla beraber üreticilerin sütlerini sanayi kuruluşlarına vererek gelirlerini istikrarlı hale getirebileceklerini söylerken “gerek üreticinin gerekse sanayicinin daha az maliyetle daha kaliteli süt ve süt ürünü üretmesine; sektörün verimli ve sürdürülebilir hale gelmesine sebep olur. Azalan maliyetler ve artan verimlilik, ihracatta rekabetçiliği beraberinde getirerek süt ve süt ürünlerimizin dış pazarlarda daha fazla yer almasını, daha çok ülkede tüketilmesini sağlar” şeklinde konuştu. 

Buket BESLEN// İLKSAYFA

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