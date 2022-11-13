Sevilay Aslan: Bağımlılıkla mücadele için birlikte hareket etmeliyiz

Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan, madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılığın dünya çapında hızla yayıldığına dikkat çekti. Aslan, “Bağımlılıkla mücadele için birlikte hareket edersek başarı kesindir ve birlikte olursak ayakta kalırız” dedi.

Cumhurbaşkanlığına bağlı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu tarafından ‘Bağımlılık ile Mücadele Seferberliği’ başlatıldı. Bu kapsamda Yeşilay Ankara Şubesi tarafından, Ankara Resim ve Heykel Müzesi’nde etkinlik düzenlendi. Bağımlılıkla Mücadele Seferberliği’nde denetimli serbestlik yükümlülerinin farkındalıklarının artırılması amacıyla düzenlenen etkinliğe birçok önemli isim katıldı. Etkinlikte konuşan Yeşilay Ankara Şube Başkanı Av. Sevilay Aslan, “Tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de yoğun etkileri görülmeye başlayan bağımlılık unsurlarının mücadelesinde ‘birlikte olursak ayakta kalırız ve inanıyoruz ki birlikte mücadelede başarı kesindir” dedi.

BAĞIMLILIK DÜNYA ÇAPINDA ARTIYOR

Madde bağımlılığı ve davranışsal bağımlılık günümüzde toplumların karşı karşıya kaldığı küresel sorunlardan biri haline geldi. Bu kapsamda düzenlenen etkinlikte konuşan Yeşilay Ankara Şube Başkanı Sevilay Aslan, “Bağımlılığın dünya çapında yükselme seyrinde olması, tüm dünya ülkeleri gibi bizim açımızdan da sıkıntılı ve üzücü bir süreci beraberinde getirmektedir. Olaya bu ölçekten bakıldığında çözümün uluslararası iş birliğini gerektiren ve ortak sorumluluk kapsamında olduğu açıktır. Bir yandan Uluslararası Yeşilay Federasyonu ile bölgesel ve küresel düzeyde İş birlikleri geliştirilmeye çalışılırken, diğer yandan da ulusal düzeyde bilimsel ve sosyal metotlar kullanılarak yoğun çaba sarf edilmektedir. Bir diğer yandan da mücadele unsurlarına yönelik rehabilitasyon, klinik ve bilimsel destek çalışmalarımız YEDAM (Yeşilay Danışmanlık Merkezleri) tarafından sahada son hızla yürütülmektedir” ifadelerini kullandı.

“BİRLİKTE MÜCADELEDE BAŞARI KESİNDİR”

Ülke genelinde yaşanan bağımlılık probleminin herkes tarafından çözüm gerektirdiğine değinen Aslan, “Toplumu oluşturan bireylerin huzurlu gelişim sağlayabilmesi için sağlığın sosyal belirleyicileri ile de birlikte çalışmalarımız sürmektedir. Yeşilay Ankara Şubesi bütünün bir parçası ve paydaşı olarak sahada yapılan farkındalık etkinlikleriyle dün olduğu gibi bugün de yoluna devam etmektedir. Bu etkinliğimiz, birlikte olursak, toplum sağlığını tehdit eden unsurlarla baş edebiliriz fikrinden yola çıkılarak düzenlenmiş, doğrudan ve dolaylı bir farkındalık çalışmasıdır. Ve inanıyoruz ki birlikte mücadelede başarı kesindir” şeklinde konuştu.

“BİRLİKTE OLURSAK AYAKTA KALIRIZ”

Aslan, “Yeşilay, 102 yıllık bir kuruluş olarak bilimsel, kültürel ve sosyal birikimlerini taşımanın sorumluluğunun bilincindedir. Ve yine kurumsal ve sivil paydaşlarıyla birlikte, sosyal belirleyici olarak sahadaki çalışmalarına daha da yoğun bir şekilde devam edecektir. Fedakârca bir çalışmayla, gösteriye alınan müzikalimizi bir an evvel seyredebilmek adına konuşmamı sonlandırırken, biz inanıyoruz ki tüm dünyayı etkileyen ve ülkemizde de yoğun etkileri görülmeye başlayan bağımlılık unsurlarının mücadelesinde ‘birlikte olursak ayakta kalırız’ diyor, iyi seyirler diliyorum. Saygılarımla” diyerek konuşmasını sonlandırırken sözü CTE Müdürü Enis Yavuz Yıldırım’a bıraktı.

TOPLUMSAL BİR SORUN HALİNE GELMİŞTİR

Ceza ve Tevkifevleri Müdürü Enis Yavuz Yıldırım, madde bağımlılığının ülkemizde de uluslararası alanda olduğu gibi, öneminin arttığına değindi. Yıldırım, toplumsal risk haline gelen madde bağımlılığının kurumlar tarafından da dikkat çektiğini dile getirdi. Aynı zamanda ülke genelinde madde bağımlılığıyla ciddi mücadeleler verildiğini kaydeden Yıldırım, “Madde bağımlılığı sorunu ailevi bir mesele olmaktan, kişilerle ilgili bir mesele olmaktan çok öte toplumsal bir sorun haline almaya başlayan, üzerine odaklanmamız gereken bir sorun olarak karşımızda duruyor. Bu kapsamda bakanlığımızda kendine düşen kurumsal sorumluluk çerçevesinde çeşitli faaliyetlerin, çeşitli organizasyonların içerisinde yer almakta. Bunu özellikle genel müdürlüğümüz bünyesinde gerek ceza İnfaz kurumlarımızda gerekse denetimli serbestlik çatısı altında yürüttüğümüz faaliyetlerle yerine getirmeye çalışmaktayız” diye konuştu.

SAHADAKİ EN ETKİLİ AKTÖR: YEŞİLAY

“Gerek adalet bakanlığımız gerekse genel müdürlüğümüz olarak uyuşturucuyla özellikle madde bağımlılığıyla mücadelede yeni yaklaşımlar arayışı içerisindeyiz” diyerek madde bağımlılığının önlenmesinde yeni adımlar atacaklarını ifade eden Yıldırım, “Buna ilişkin yeni yöntemler geliştirme çabası içerisindeyiz. Bu konuda elbette konunun büyüklüğü itibari ile tek bir kurumun altından kalkabileceği bir sorun olmadığını biliyoruz. Bu sebeple kurumların iş birliği içerisinde hareket etmesi, yine STK’ların bu konuda destek vermesi sonuç başarısı açısından son derece önemli olacaktır. Ki Yeşilay bu konuda sahadaki en etkin aktörlerden birisi. Bağımlılıkla mücadele, madde bağımlılığı ile ilgili mücadele çalışmaları içerisinde bu çalışmaların bir parçası olarak kültür ve turizm bakanlığı, Yeşilay ile bir farkındalık oluşturmak noktasında sanatın da gücünü kullanarak burada izleyeceğimiz programda en azından buraya gelen misafirlerimize konunun önemini bir kez daha hatırlatmış olacağız. Ve hep beraber zevkle bu programı izlemiş olacağız. Emeği geçen herkese teşekkür ederim” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Konuşmaların ardından hediyeler takdim edildi. Daha sonrasında ise Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü sanatçılarınca hazırlanan ‘Hayata Sanatla Bağlan’ müzikli anlatısı takip edildi.

Buket Beslen / İLKSAYFA