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Sevimli: “Dükkân kira artışlarına yüzde 25 kotası istiyoruz”

Artan aktar fiyatlarını Ankara Kuruyemişçiler ve Kurukahveciler Odası ile konuştuk. Başkan Aytaç Sevimli, “Küçük esnaf olarak yetkililerden talebimiz ev kiralarına uygulanan yüzde 25 kira artış kotası dükkânlara da uygulansın ”dedi.
Sevimli: “Dükkân kira artışlarına yüzde 25 kotası istiyoruz”

Kış aylarının gelmesi ile önem kazanan aktarlardaki baharat ve kış çaylarının göze çarpan fiyat artışlarını Ankara Kuruyemişçiler ve Kurukahveciler Odası Başkanı Aytaç Sevimli ile konuştuk. Başkan Sevimli artan fiyatları ithal gelen baharat çeşitlerinin artan dolar kuru ile ülkeye getirilmesine, bir yılda neredeyse yüzde 80 artan dükkân kiralarına ve elektrik faturalarının fazla gelmesine bağladı. Sevimli, “Küçük esnaf olarak yetkililerden talebimiz ev kiralarına uygulanan yüzde 25 kira artış kotası dükkânlara da uygulanmasını istedik ama olumlu cevap alamadık. Küçük esnaf olarak bizim de giderlerimiz arttı. Ödediğimiz elektrik faturaları neredeyse kiralarımızı geçti” dedi. Ankara Kuruyemişçiler ve Kurukahveciler Odası Başkanı Sevimli bir an önce yetkili Bakanlıkların esnafın sesini duymasını ve özellikle dükkân kira artışlarına ev kiraları gibi yüzde 25 kotasının getirilmesini talep etti.

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“KİRA ARTIŞLARINA YÜZDE 25 KOTASI İSTİYORUZ” 

“Küçük esnaf olarak bizim de giderlerimiz arttı. Ödediğimiz elektrik faturaları neredeyse kiralarımızı geçti. Birde kış ayları geliyor dükkânlarımızdaki ısınmaları elektrikle yapacağız ve faturalarımız daha da artacak” diyerek giderlerinin arttığını belirten Sevimli,Dükkân kiralarımız iki katına çıktı. Biz oda olarak geçtiğimiz günlerde Bakanlığa bir istekte bulunduk. Ev kiralarına uygulanan yüzde 25 kira artış kotası dükkânlara da uygulansın diye ama olumlu bir cevap alamadık. Bizim dükkân kiralarımız enflasyon oranına göre artıyor. Dolayısıyla kira artışlarımız yüzde 80’leri görüyor. Esnaf olarak biz artık kiralardan değil de özellikle elektrik faturalarından korkuyoruz. Kiradan daha yüksek elektrik faturası ödediğimiz oluyor. Biz esnaf olarak elektrikte indirim istiyoruz” ifadelerini kullandı.

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“ÜRETİM GİRDİLERİ ARTTI” 

Sevimli, “Baharatta ve aktar ürünlerinde hammadde fiyatlarının yükselmesiyle birlikte tezgâh fiyatları da yükseldi. Bizim sattığımız ürünlerin hammaddelerinin çoğu dışarıdan ithal geliyor. Üretim maliyetleri arttığı için tezgâhlarda fiyatlar arttı. Üreticiye fiyatlar neden arttı diye sorduğumuzda hammaddeler ve üretim girdileri artığı için fiyat farkı oluyor. Gübrenin fiyatı arttı, makinaların yedek parçaları, üretimde kullandığımız mazot, işçi giderleri bu kalemlerdeki artışlar toplandığında bizim sattığımız ürünlerinde fiyatları artıyor” dedi.

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“KUR ETKİSİ TEZGÂHLARA YANSIDI” 

Sevimli, artan kur etkisinin tezgâhlara yansıdığını vurgulayarak şu ifadeleri kullandı; “Baharatların bir kısmını Vietnam ve diğer ülkelerden geliyor. Haliyle dolar kurunun artması ithalatta fiyatların artmasına neden oluyor ve tezgâh fiyatlarımızda değişim gösteriyor.  Bir örnek verirsem ithalatçılar geçen yıl bir konteynır malı 10 bin dolara getirirken bugün yaklaşık 28 bin dolara geliyor. Biz küçük esnaf olarak kar marjlarımızı küçük tutmaya çalışıyoruz.

whatsapp-image-2022-11-02-at-09.25.03-(2).jpeg“KAR MARJIMIZI DÜŞÜRDÜK” 

Ankara Kuruyemişçiler ve Kurukahveciler Odası Başkanı Aytaç Sevimli son olarak artan giderleri vatandaşa yansıtmamayı çalıştıklarını belirterek, “Biz bu artan giderlerimizi vatandaşa yansıtmamak adına yüzde 40 olan kar marjlarımızı yüzde 20’lere düşürdük. Girdilerimiz arttı ama bizim karımız düştü. Küçük esnaf şuan kan ağlıyor” şeklinde konuştu.   

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-

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