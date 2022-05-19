Seymenler Parkı içerisindeki büfede “içki ruhsatı” tartışması

Çankaya’daki Seymenler Parkı içerisindeki büfede alkol satışı yapılıyor olması tepkiyle karşılanırken, “içki ruhsatı” tartışma konusu oldu.

Çankaya’daki Seğmenler Parkı içerisinde faaliyet gösteren, Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) tarafından “büfe” ve “çay bahçesi” alanında ruhsat alan iki büfenin alkol sattığı ortaya çıktı.

ABB’nin alkol satışı için değil, büfe ve çay bahçesi alanlarında faaliyet göstermesi için ruhsat çıkarttığı söz konusu büfelere, Çankaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünün “alkollü içki perakende satış belgesi” verdiği öğrenildi. Park içerisindeki büfelere yasal olmamasına rağmen alkol satışı belgesinin verilmesi tepkiye neden oldu. İçerisinde çocuk bahçesinin de yer aldığı parkta, alkol satışının yapılmasından ve yeşil alanda günün her saatinde alkol tüketilmesinden dolayı bölgede yaşayan çok sayıda vatandaşın rahatsız olduğu belirtildi. Söz konusu büfelere “alkollü içki perakende satış belgesi”nin geçtiğimiz yıl verildiği görüldü.

SKANDALI ŞİKÂYET ORTAYA ÇIKARDI

Park içerisinde alkol satışından rahatsız olan ve alkol kullanan kişilerin parkta sıkça tatsız olay çıkardıklarını belirten bir vatandaş, konuyu Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi (CİMER) ve Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin şikayet ve öneri hattı olan 153’e yazılı olarak bildirdi. Gönderilen cevapta belediye zabıtaları tarafından evrakları incelenen büfelerin içki satış izninin bulunmadığı, iş yerleriyle ilgili tutanak tutularak konunun Belediye encümenine sevk edildiği açıklandı.

İZİNLERİ YOKMUŞ!

Şikayet sonucu CİMER ve ABB tarafından gönderilen yazılı cevap şöyle: “Çankaya Seğmenler Parkı içerisinde bulunan 2 adet büfe işyerine, ekiplerimizce yapılan kontrolde; Belediyemiz tarafından verilmiş olan iş yeri açma çalışma ruhsatında alkollü içki satış izni bulunmamakla birlikte, söz konusu alkollü içki kontrolü satış belgeleri Çankaya Kaymakamlığı (Çankaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü) tarafından verilmiştir. Söz konusu işyeri ile ilgili tutanak tutularak Belediye encümenine sevk edilmiştir. (Ankara Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanlığı 7. Şube Müdürlüğü. (1. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ birimi tarafından cevaplanmıştır)”

İÇKİ SATIŞ BELGESİNİN İPTALİ İSTENİYOR

İş yeri açma çalışma ruhsatında alkollü içki satış izni bulunmayan söz konusu büfelere, belediye encümen kararıyla idari para cezası verilmesi bekleniyor. Çankaya İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce söz konusu büfelere verilen “alkollü içki perakende satış belgesi”nin ise iptal edilmesi isteniyor.

“PARKLARDA ALKOL ALINMASI VE SATIŞI YASAK”

Alkol kullanımına ciddi kısıtlamalar getiren yasanın mimarlarından ve AK Parti’nin eski milletvekillerinden olan, şu an Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörlüğü görevini yürüten Prof. Dr. Cevdet Erdöl, parklarda içki içilmesinin yasak olduğunu açıklayarak geçtiğimiz yıllarda yaptığı açıklamada şunları söylemişti: “Alkol birçok suçun, kazanın doğrudan nedeni. Ne kadar çok alkol, şiddetten cinsel tacize kadar o kadar çok suç.”

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-