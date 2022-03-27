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Seyranbağları Huzurevi’nde Seymen gösterisi gerçekleştirdi

Ankara Kulübü Derneği, Seyranbağları Huzurevi’ni ziyaret ederek huzurevi sakinlerine Seymen gösterisi gerçekleştirdi. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, huzurevi sakinleri Seymenlerle birlikte oynayarak hoşça vakit geçirdi.
Seyranbağları Huzurevi’nde Seymen gösterisi gerçekleştirdi

Ankara Kulübü Derneği, Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulundu. Duygu dolu anların yaşandığı ziyarette, huzur evi sakinlerine Seymen gösterisi yapılarak, karanfil dağıtıldı. 

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DUYGU DOLU ANLAR YAŞANDI
Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan dernek yöneticileri ile birlikte Seyranbağları Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’ne ziyarette bulundu. 

18-24 Mart Yaşlılara Saygı Haftası vesilesiyle Özaslan başkanlığında gerçekleştirilen ziyarette, huzur evi sakinlerine Seymen gösterisi sunuldu. Gösteri huzur evi sakinlerince beğeniyle izlenirken, dernek üyelerinin karanfil dağıtması, huzurevi sakinlerini duygulandırdı.   

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“HOŞÇA VAKİT GEÇİRSİNLER İSTEDİK”
Ankara Kulübü Derneği Genel Başkanı Dr. Metin Özaslan, “Yaşlılar Haftası dolayısıyla huzurevi sakinlerine ziyaret ve Seymen gösterisi içeren böyle bir etkinlik düzenlemek, bu ziyaretimizde hem onların gönüllerine dokunmak hem de gönüllerince eğlenmelerine, hoşça vakit geçirmelerine vesile olmak istedik. Huzurevlerinde kalan ve her zaman el üstünde tuttuğumuz, gönlümüzde yer verdiğimiz belli bir yaşın üstüne gelmiş büyüklerimiz bizim her zaman saygı duymamız, sahip çıkmamız gereken değerlerimiz.”

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 HEPİMİZİN GÖREVİ
“Bugün burada ziyaret ettiğimiz büyüklerimiz yıllarca çalıştılar, ürettiler artık dinlenmeyi, huzuru hak ediyorlar.  Değerlerimizi yaşatarak yarınlara taşımamızı sağlayan, toplumsal hayatımızın en kıymetlileridir onlar ve sevgiyi, mutlu olmayı, huzuru fazlasıyla hak ediyorlar. Toplumla bütünleşmelerini ve yaşama bağlı kalmalarını sağlamak hepimizin görevidir” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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