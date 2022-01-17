Sezen Aksu’nun son şarkısına tepkiler büyüyor

Sezen Aksu’nun son şarkısında Hz. Havva ile Hz. Adem’e cahil demesine tepkiler sürüyor. Diyanet-Sen Başkanı Ali Yıldız kutsal değerlere hakaretin kimsenin haddine olmadığını belirterek, suç duyurusunda bulunacaklarını kaydetti.

Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, sanatçı Sezen Aksu’nun son şarkısında geçen, “ Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e ” sözlerine tepki gösterdi. Yıldız, “Bütün kutsal dinlerin ortak değeri olan Adem ve Havva’ya cahil demek kimsenin haddi değildir. Suç duyurusunda bulunacağız” dedi. Türk Diyanet Vakıf Sen (TDVS) Başkanı Nuri Ünal ise sanatçının kutsal değerlere hakaret edemeyeceğini belirterek, “Aksini yapanlar ya zır cahildir ya da karmaşa peşindedir” diyerek sanatçıya tepki gösterdi.

BÜTÜN DİNLERİN ORTAK DEĞERİ

Memur Sen Konfederasyonu’na bağlı Diyanet-Sen Genel Başkanı Ali Yıldız, sanatçı ve söz yazarı Sezen Aksu’nun son şarkısı “Şahane Bir Şey Yaşamak” isimli şarkısında geçen “Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem’e” sözlerine tepki göstererek “Hz. Adem ve Havva yalnızca Müslümanların değil bütün kutsal dinlerin ortak değeri olduğunu, aynı zamanda ilk peygamber olan Hz. Adem’e cahil demenin kimsenin haddi olmadığını söyledi.

SANATÇI DUYARLI OLMALI

“Halkın dini değerlerini aşağılayan bu sözlerden dolayı gerekli hukuki girişimlerde bulunacağımızdan kimsenin şüphesi olmasın” diyen Yıldız, “Sanatçı halkın değerleri noktasında daha duyarlı olmalıdır. İster sosyal paylaşım sitesi, ister kitap ya da film olsun ister şarkı olsun ve kim tarafından yapılırsa yapılsın düşünce ve ifade özgürlüğü bahane edilerek gerek Müslümanların mukaddesatına, kutsal değerlerine, din ve peygamberlere karşı aşağılayıcı bir dil kullanmak kesinlikle kabul edilemez” diye konuştu.

SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIZ

Halkın dini değerlerini alenen aşağılayan Sezen Aksu hakkında sendika olarak suç duyurusunda bulunacaklarını sözlerine ekleyen Yıldız, ”Hz. Adem ve Hz. Havva bütün kutsal dinlerin ortak paydasıdır. Onlara karşı kullanılan cahil yakıştırması, ortak dini değer ve sembol olan kişilerin bu şekilde aşağılanması halka mal olmuş bir sanatçıya yakışmamıştır.”

ÖZÜR DİLEMELİ

“Sözlerinizle kast ettiğiniz genel olarak insanın cahilliğine vurgu olabilir ancak, bunu tüm kutsal dinlerin ortak değeri Hz. Adem ve Havva üzerinden yaptığınızda ne halkımız ne de sendika olarak bizler buna müsamaha gösteremeyiz. Derhal halkımızdan özür dileminizi ve gerekli açıklamayı yapmanızı bekliyoruz” şeklinde konuştu.

ÜNAL; “YA ZIR CAHİL YA KARMAŞA PEŞİNDE”

Kamu Sen Konfederasyonu’na bağlı Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal ise Sezen Aksu’ya sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı paylaşımla tepki göstererek şu ifadeleri kullandı, “Sanatçı topluma örnek olur. Onların ilgi ve destekleriyle şöhret olduğunu unutmaz. En önemlisi de kutsallara, değerlere hakaret etmez. İma yoluyla bile alaya almaz. Aksini yapanların da toplum nezdinde değeri olmaz. Ya zır cahildir ya da karmaşa peşindedir.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA