Şifa kaynağı Cimcime Sultan ziyaretçilerini bekliyor

Haymana’nın şifalı suyunu keşfetme hikâyesi ile dikkatleri üzerine çekerek ilçe kaplıcalarının üne kavuşmasında önemli bir yere sahip olan Cimcime Sultan’ın türbesi ziyaretçilerini bekliyor.

İlçe merkezinde türbesi bulunan, gelen yerli ve yabancı turistlerin ruhuna Fatiha okuduğu ve şifa bulabilmek için dua ettiği Cimcime Sultan Türbesi hikâyesiyle göz dolduruyor. Üvey babası tarafından ormanlık alana bırakılarak terk edilen ve üzüntüden dolayı vücudunda yaralar çıkan Cimcime Sultan, hemen yanı başındaki sıcak su kaynağından yıkanarak şifa buluyor. Daha sonra herkese bu suyu tavsiye eden Cimcime Sultan, Haymana’nın termal suyunun ünlenmesine sebep oluyor.

DÜNYANIN EN KALİTELİSİ

Uluslararası Şifalı Su Kaynakları Araştırma Merkezinin 30 ülkeyi kapsayan çalışmasına göre, dünyanın en kaliteli termal suyu olan Haymana termal suyu, pek çok faydasının yanı sıra ciltte yaşlanmayı geciktirme özelliği ile dikkati çekiyor.

HEM İÇİLİYOR HEM YIKANILIYOR

Araştırmalara göre, tarih boyunca bölgeye yerleşenlerin suyunun şifasından yararlandığı Haymana, MÖ 25 yıllarında Romalıların şifa ve güzellik merkezi olarak kullandığı biliniyor. Hem içilerek, hem de banyo kürü ile şifa veren Haymana suyunun bileşimi, bikarbonat, kalsiyum, sodyum, magnezyum ve karbondioksitten oluşuyor.

BİRÇOK HASTALIĞA ŞİFA OLUYOR

Haymana termal suyu, cildi gençleştirici, yaşlılık geciktirici özelliğinin yanı sıra romatizma, kalp ve kan dolaşımı, nevralji, solunum yolu, kadın hastalıkları, sinirsel ve kas yorgunluğu hastalıklarına iyi geliyor, içildiği takdirde mide, karaciğer, safra kesesi ve pankreas üzerinde olumlu etki yapıyor.

CİMCİME SULTAN KEŞFEDİYOR

Osmanlı döneminde suyun keşfedilerek ünlenmesi ise bölgede bulunan kadın evliyalardan Cimcime Sultan sayesinde oluyor. Rivayetlere göre bir aile Cimcime Sultan’ı evlatlık olarak alıyor. Kendi kızlarının evlatlık olarak alınan Cimcime Sultan’ı kıskanması üzerine aile Cimcime Sultan’ı, önceleri yalın bir tepe olan kaplıcaların bulunduğu sahaya getiriyor. O geceyi orada geçiriyorlar, daha sonra babası kızını bırakıp kaçıyor.

YARALARI İYİLEŞİYOR ÜNÜ YAYILIYOR

Yalnız kalan, güneş̧ ışığı altında sıcak ve açlıktan bunalan kız hastalanıyor, vücudundan yaralar, çıbanlar çıkıyor; Cimcime Sultan tırnakları ile toprağı kazıyor ve yerden sıcak su çıkıyor. Cimcime Sultan onunla yıkanıyor, çıbanları ve yaraları geçiyor. Böylece buranın namını çobanlar, köylüler her tarafa yayıyorlar. Bu surette Haymana’nın meşhur kaplıcaları doğmuş̧ oluyor. Cimcime Sultan öldükten sonra suyun çıktığı yere türbesinin yapılmasını istiyor. Bu kızın kerameti ve duasının kabul edilişi sebebiyle öldükten sonra büyük bir sevgi ve saygı görüyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA