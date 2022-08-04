Şifalı suya arazi engeli 

Elmadağ Aşağıkamışlı’da bulunan şifalı su, Sedef hastalığına iyi gelmesiyle bilinse de buraya kolay ulaşım sağlanamıyor.

Kronik deri hastalığı olan Sedef Hastalığının şifası Elmadağ’ın Aşağıkamışlı mahallesinde bulunuyor. Sedef hastalığına iyi gelmesi sebebiyle doğal şifalı su olarak bilinen suyun bulunduğu alan arazi, dik rampalara ve elverişsiz yollara sahip. Bu durum şifalı suya vatandaşların ulaşımını zorlaştırıyor. Yurtiçi ve yurtdışından birçok kişinin ziyaret etmek istediği alan, ulaşım elverişsizliği nedeniyle erteleniyor. Vatandaşlar, yetkililerden yolların bir an önce yapılmasını istiyor.

ŞİFALI SU HASTALIĞI İYİLEŞTİRİYOR

Sedef hastalığına sahip olan kişiler hastalığı atlatabilmek için doğal yolları denemeye başladı. Başkentin Elmadağ ilçesine bağlı olan Aşağıkamışlı Mahallesi, Sedef hastalığının şifasını içerisinde barındırmakta. İlçedeki vatandaşlar uzaktan ve yakından buraya gelenlerin doğal şifalı su ile 3 gün süren tekrarlardan sonra sedef hastalığından tamamen kurtulduğunu söyledi.

GÜNDE 1, TOPLAMDA 3 KERE

Aşağıkamışlı bölge halkı, 3 gün süren işlemi gazetemize şu şekilde aktardı: “Sedef hastalığı şikâyetiyle buraya gelen kişiler günde 1 kere, toplamda 3 kere aynı işlemi tekrar ediyor. Kişi başlangıçta hasta olan bölgelere çamur sürüyor. Sonrasında şifalı sudan içiyor ve en son da şifalı su kaynatılarak duş alınıyor. Çoğu vatandaş burada bulunan doğal şifalı su sayesinde sağlığına kavuştu.”

HASTALIĞINDAN KURTULDU

Sedef hastalığı şikâyetiyle üç gün boyunca bölgeye gelerek hastalığından kurtulduğunu dile getiren bir vatandaş şu sözleri söyledi: “3 yıldır kızım sedef hastalığıyla mücadele ediyordu. Vücudunda sivilcelenmeler, kabarıklıklar ve kaşıntı meydana geliyordu. Burayı duydum şansımızı denemek için kızımı alıp geldim. Çamur, su ve duş işlemini gerçekleştirdik. Bir hafta sonra kızım sağlığına kavuştu. 5 yıldır kaşıntı, kabarıklık gibi şikâyetleri hiç olmadı. Kızım sağlığına kavuştu” dedi.

YETKİLİLERE SESLENDİLER

Aşağıkamışlı’da yaşayan bölge halkından ziyade uzaktan şifa bulmak için gelen vatandaşlar, yaşadıkları zorlukları, “Buraya ulaşmak çok zor. Yollar çok bozuk. Arazi engebeli, toprak içerisinde. Ulaşım oldukça elverişsiz. Sedef hastalığı tedavisi olmayan bir hastalık olarak değerlendirilirken, şifası olduğu düşünülen doğal şifalı suya arazi sebebiyle ulaşımımız engelleniyor. Yetkililerden yolların yapılmasını talep ediyoruz. Çözüm bulunmasını istiyoruz” diyerek anlattı.



Sedef hastalığı (Psoriasis); çoğunlukla dizler, dirsekler, gövde ve kafa derisinde beyaz veya gümüşi pullarla kaplı kalın, pembe veya kırmızı cilt lekelerine neden olan bir çeşit deri hastalığıdır. Kronik olan bu hastalığın belli başlı bir tedavisi bulunmamakla beraber sadece geçici tedavilerle hastalar rahatlatılmaya çalışılmaktadır.

Buket Beslen: İlksayfa

