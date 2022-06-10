Sincan Belediyesi, hoparlör, ekran büyütücü, USB bellek, set kutusu ve çanta alımı yapacak

Sincan Belediyesi onbinlerce taşınabilir hoparlör, ekran büyütücü, USB bellek, set kutusu ve çanta alımı yapacak. Alımların Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü için yapıldığı belirtildi.

Sincan Belediye Başkanlığı, Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü için onbinlerce taşınabilir hoparlör, ekran büyütücü, USB bellek, set kutusu ve çanta alımı yapacak.

İHALE 28 HAZİRAN’DA

Sincan Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü 13 bin adet taşınabilir hoparlör, 13 bin adet ekran büyütücü, 13 bin adet USB bellek, 13 bin adet set kutusu ve 13 bin adet çanta alımı için ihaleye çıktı.

İhale 28.06.2022 tarihinde belediyenin Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. Alınacak olan 5 kalem mal Belediye’nin Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’ne teslim edilecek. İhaleyi kazanan istekli ile sözleşme imzalandıktan sonra 3 gün içinde işe başlanacak.

DÜŞÜK TEKLİFLERDEN AÇIKLAMA İSTENEBİLECEK

Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Destek Hizmetleri Müdürlüğü İhale Servisi’ne elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilecek. İstekliler teklif ettikleri bedelin yüzde 3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat verecek. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif sunulamayacak. Teklif fiyatı ihale komisyonu tarafından aşırı düşük olarak tespit edilen isteklilerden açıklama istenebilecek.