  • BIST 2.510,14
  • Altın 1013.243
  • Dolar 17.2632
  • Euro 18.0205
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 19 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 15 °C
»

Sincan Belediyesi mülkiyetindeki villa imarlı arsaları satışa çıkardı

Yenikent Mustafa Kemal mahallesindeki satılık arsaların muhammen bedelleri 300 bin ila 900 bin TL arasında değişiyor. Teklifler en geç 21 Haziran’a kadar verilebiliyor. Satış ihaleleri ise 22 Haziran’da yapılacak. 
Sincan Belediyesi mülkiyetindeki villa imarlı arsaları satışa çıkardı

Sincan Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 12 adet villa imarlı arsayı satışa çıkardı. Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sincan Belediyesi tarafından 12 adet arsa satışa sunuldu.

MUSTAFA KEMAL’DE 

Belediye’den satılık arsalar Yenikent bölgesinin Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunuyor ve yüzölçümleri toplamı 6 bin 330 metre kareye sahip. Arsaların muhammen bedelleri 300 bin ila 900 bin TL arasında değişiyor. Satılık arsalar villa imarlı ve müstakil bahçeli villalardan oluşan bir bölgede bulunuyor. 

SON TARİH 21 HAZİRAN

Satış ihalesi 22.06.2022 tarihinde Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 adresindeki Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. Teklifler en geç 21.06.2022 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecek. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli ise 250 TL olarak ilan edildi. İlanda ayrıca “İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir” notu düşüldü. 

İLKSAYFA///

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 13 Haziran 2022 - ASKİ13 Haziran 2022 Pazartesi 10:25
  • Ankara Su Kesintisi 13 Haziran 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ13 Haziran 2022 Pazartesi 10:24
  • Kızılay Konur 2 Sokak esnafı araç trafiğinden dertli: "kapatılmasını istiyoruz"13 Haziran 2022 Pazartesi 05:05
  • Kan acil değil sürekli ihtiyaçtır13 Haziran 2022 Pazartesi 04:04
  • ANKAMOB Başkanı Hüseyin Taklacı, "Yeni bir rekora imza atmak istiyoruz"13 Haziran 2022 Pazartesi 03:03
  • İslâm’da Reform Hareketleri13 Haziran 2022 Pazartesi 02:02
  • Ustabay, esnaflığın inceliklerini İlksayfa'ya anlattı: "Müşteri mutluysa esnaf da mutlu olur"11 Haziran 2022 Cumartesi 05:05
  • Sırrı benimle toprağa gidecektir11 Haziran 2022 Cumartesi 04:04
  • Hep aynı manzara11 Haziran 2022 Cumartesi 04:04
  • Sincan Belediyesi, hoparlör, ekran büyütücü, USB bellek, set kutusu ve çanta alımı yapacak11 Haziran 2022 Cumartesi 03:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti