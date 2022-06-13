Sincan Belediyesi mülkiyetindeki villa imarlı arsaları satışa çıkardı

Yenikent Mustafa Kemal mahallesindeki satılık arsaların muhammen bedelleri 300 bin ila 900 bin TL arasında değişiyor. Teklifler en geç 21 Haziran’a kadar verilebiliyor. Satış ihaleleri ise 22 Haziran’da yapılacak.

Sincan Belediye Başkanlığı mülkiyetindeki 12 adet villa imarlı arsayı satışa çıkardı. Basın İlan Kurumu’nun ilan portalı ilan.gov.tr’de yayınlanan ilana göre, Sincan Belediyesi tarafından 12 adet arsa satışa sunuldu.

MUSTAFA KEMAL’DE

Belediye’den satılık arsalar Yenikent bölgesinin Mustafa Kemal Mahallesi’nde bulunuyor ve yüzölçümleri toplamı 6 bin 330 metre kareye sahip. Arsaların muhammen bedelleri 300 bin ila 900 bin TL arasında değişiyor. Satılık arsalar villa imarlı ve müstakil bahçeli villalardan oluşan bir bölgede bulunuyor.

SON TARİH 21 HAZİRAN

Satış ihalesi 22.06.2022 tarihinde Tandoğan Mah. Zeki Uğur Cad. No:7 adresindeki Meclis Toplantı Salonu’nda yapılacak. Teklifler en geç 21.06.2022 tarihinde saat 16:00’a kadar aynı adreste bulunan Destek Hizmetleri Müdürlüğüne teslim edilecek. İhale ile ilgili şartname ve eklerin satış bedeli ise 250 TL olarak ilan edildi. İlanda ayrıca “İhale yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte Belediye Encümeni serbesttir” notu düşüldü.

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