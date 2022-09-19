Sincan Hürriyet'te 5 okula 2 bina mesafede içki satışı yapılıyor

Sincan’ın Hürriyet Caddesi’nde yan yana 5 okula 2 bina mesafede içki satışı yapılıyor oluşu tepki çekiyor. Bölge sakinleri durumdan şikayetçi; Emniyet ve Valilik'ten tedbir alınmasını istiyor.

Ankara’nın nüfusu en hızlı artan ilçelerinden Sincan’ın en işlek ana arterlerinden Hürriyet Caddesi’nde yan yana 5 okula 2 bina mesafede içki satışı yapılıyor oluşu tepki çekiyor.

MEVZUAT İHLALİ Mİ VAR?

Yürürlükteki mevzuata göre, okul ve cami çevrelerinde 100 metreye kadar mesafede içki satışı yapılamaz, buralarda tekel bayilerine ruhsat verilemez. Bu kurala rağmen, Hürriyet Caddesi’nde okulların yanı başında tekel bayi olması “mevzuat ihlali mi var” sorusunu akıllara getiriyor. Sözkonusu tekel bayiinin ruhsatının mevzuata uygun olup olmadığı merak ediliyor.

5 OKUL BİRDEN VAR

Hürriyet Caddesi ile 46. Sokak’ın kesiştiği köşe başında bulunan tekel bayiinin, yakınında hem de 5 okul birden bulunuyor.

Lisenin bitişiğinde sırasıyla Hayriye Andiçen Anaokulu, Mareşal Çakmak İlkokulu, Mareşal Çakmak Ortaokulu, Fuat Başgil Anadolu Lisesi yer alıyor.

KIZ İMAM HATİP LİSESİ: 2 BİNA YANINDA

Tekel bayiinin en yakınındaki okul bir imam hatip okulu; Sincan Kız Anadolu İmam Hatip Lisesi. Kız imam hatip lisesi ile tekel bayi arası 2 bina mesafesinde; aralarında sadece bir sokak bulunuyor.

"22.00’DEN SONRA MEYHANE GİBİ ÇALIŞIYOR" İDDİASI

Yan yana 5 okula 2 bina mesafede bulunan tekel bayiinin, mevzuata uygun olup olmadığı merak edilirken, çalışma saatleriyle ilgili de değişik iddialarda bulunuluyor. Çevre sakinlerinin iddialarına göre, tekel bayii mevzuata göre kapanması gereken saat olan akşam 22.00’de ışıklarını kapatıyor ancak el altından satış yapmayı sürdürüyor. Ayrıca özellikle bu saatten sonra tekel bayiinin içinde alkol tüketiliyor.

KÖTÜ ÖRNEK OLUYOR

Çevre sakinleri şunları söyledi: “Bakıyorsun kapalı gözüküyor ama içeri birileri girip çıkıyor. Sahibi bayinin içinde mekan oluşturmuş, akşam 22.00’den sonra burada içki içittiriyor. Balkonlarımızda otururken, yolda yürürken buradan alkollü insanların çıktığını görüyoruz. Meyhane mi ki burası böyle yapılabiliyor. Rahatsız oluyoruz. Çoluk çocuğumuz var, onlara kötü örnek olunuyor.”

YETKİLİLERİ ÇAĞRI

Mahalleli Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Ankara Valiliği ve Sincan’daki ilgili karakollardan konuyla ilgili gerekli tedbirleri almalarını talep ediyor.

200 METREDEN 100 METREYE DÜŞÜRÜLMÜŞTÜ

2004 yılında ilgili yönetmelikte değişiklik yapılarak, okullar ile umuma açık ve içkili yerlerin arasındaki mesafe 200 metreden 100 metreye düşürülmüştü. 2013 yılında yeni bir düzenleme yapıldı ancak bu düzenleme öncesinde ruhsat almış olanlara “kazanılmış hakları” gerekçesiyle dokunulmadı. Bu durum özellikle Ankara gibi yapılaşma ve nüfusun hızlı arttığı büyük şehirlerde “okul dibinde içki satışı” örneklerinin çoğalmasını beraberinde getirdi. Sincan Hürriyet Caddesi’ndeki tekel bayiinin de, ruhsatı yönetmeliğe uygun ise bile yönetmelik öncesi ruhsat almış olabileceği veya mesafenin 200 metreden 100 metreye düşünülmüş olmasından faydalanmış olabileceği düşünülüyor.

Cengiz Toksatı / İLKSAYFA-