Sincan OSB kamulaştırmaları hak sahibi vatandaşları mağdur ediyor

Sincan Yeni Çimşit’te geçen yıldan bu yana devam eden kamulaştırma davaları yılan hikayesine döndü. Valiliğin açtığı davaların uzamasıyla arazileri için biçilen değerde büyük kayıp yaşayan hak sahibi vatandaşlar, rakamların güncellenmesini istiyor.

Valiliğin Sincan Yeni Çimşit ’te geçen yıldan bu yana devam eden kamulaştırma davaları yılan hikayesine döndü. Davaların uzamasıyla arazileri için biçilen değerde büyük kayıp yaşadıklarını belirten hak sahipleri, rakamların güncellenmesini istiyor.

OSB adına valilik yürütüyor

Çevre Bakanlığı’nca Yeni Çimşit Mahallesi’nde yaklaşık 1000 dönümlük alan Sincan OSB için “genişleme alanı” ilan edilip, kamulaştırmaya açılmıştı. Kamulaştırma sürecini Sincan OSB adına Valilik yürütüyor. Hak sahiplerinin arazi ve yapılarına Sincan OSB’nin teklif ettiği rakamı çok düşük bulmasıyla, Valilikçe haklarında değer tespit davası açılmıştı. Geçen yıl başlayan davalarda, o günkü rayiç değerler üzerinden bilirkişi raporları hazırlanmıştı. Mahkemeler uzadıkça geçen yıl biçilen değerin daha da eridiğini belirten hak sahipleri, mağduriyetlerinin giderilmesini talep ediyor.

Hak sahipleri “Devlet gelip, burayı OSB’ye tahsis ettik, kamulaştırıyoruz dedi. Arazilerimiz elimizden alınıyor, bari değeri verilsin diyoruz. Gerçek ederlerinin çok altında değerler biçildi. Mahkemeler uzadıkça bunu da alabilmiş değiliz. O da eridi gitti. Kaybımız, mağduriyetimiz çok büyük. Vali Vasip Şahin’den mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz” dedi.

“Biçtikleri değer zaten çok düşük”

Gazetemize konuşan hak sahipleri şunları söyledi: “Arazilerimiz imarın dibinde; Sincan merkezine 3-4 km yakınlıkta. İmarlı arsa vasfında iken, bilirkişi tarafından tarla olarak değerlendirilip, üç kuruş değer biçildi ta geçen yıl. Bu rakamlara o gün aynı arazinin yarısını bile alamıyorduk. Aradan geçti 1 yıl, mahkemeler sonuçlanmadı, bu parayı da alamadık. Bu 1 yılda herşey ama herşey yüzde 100’ün üzerinde zamlandı, arttı. Bize biçilen 3 kuruş daha da pul oldu.”

1360 TL 3200 TL oldu: Değer güncellenmeli

Hak sahipleri şöyle devam etti: “Mahkemelerin başladığı tarihlerde dolar 9 TL idi, şimdi 18 TL’nin üzerinde. Çeyrek altın 900 TL civarındaydı, şimdi 1600 TL’nin üzerinde. Asgari ücret 2.825 TL’ydi, şimdi 5500 TL. En önemlisi Yapı Birim Bedeli, 3A sınıfında değerlendirilen bizim yapılarımız için metre karede 1360 TL’ydi. Bize geçen yıl bu rakam üzerinden teklifte bulundular. Bu rakam 2022’nin başında 2250 TL oldu, asgari ücrette olduğu gibi burda da yıl içinde ikinci bir artırım yapılarak 3200 TL’ye çıkarıldı. Şu anki rakam 3200 TL. Bize biçilen 1360 TL nerde, 3200 TL nerde?”

Arazi değeri ve buğday hesabı

Arazilerine değer biçilirken TMO’nun buğday fiyatının dikkate alındığını belirten hak sahipleri, “Geçen yıl bilirkişiler arazilerimiz için buğday hesabıyla metre kareye 153 TL değer biçti. O tarihte buğdayın ton fiyatı 2250 TL’ydi, bugün bu rakam 7 bin TL civarında. Üç kattan daha fazla artmış. Sadece bu bile arazilerimize biçilen değerin bugünkü rakamla uzaktan yakından alakasının olmadığını göstermeye yetiyor. 1000 metre kare bir arazimiz o günkü buğday hesabıyla 153 bin TL ederken, bugünkü buğday hesabıyla 476 bin TL ediyor. Arada uçurum var. Mağduriyetimiz çok büyük” dedi.

Vali Vasip Şahin’e çağrı

Yeni Çimşitli hak sahipleri, kamulaştırma sürecini yürüten Ankara Valiliği Yatırım İzleme ve Ķoordinasyon Başkanlığı YİKOB ile Ankara Valisi Vasip Şahin ’e seslenerek, şunları kaydettiler: “Biz arazilerimizi satmayı düşünmüyoruz, istemiyoruz. Ama ille OSB’ye verilecek deniyor, ille kamulaşacak deniyor. Madem öyle değeri verilsin diyoruz, o da yok. Şimdi onu da alamıyoruz, mahkemeler uzayıp gittekçe. O üç kuruşta eridi gitti iyice. Yazık değil mi bize. Malımızla rezil olduk, edildik, mağduruz. Sayın Valimiz Vasip Şahin Bey’den mağduriyetimizi gidermesini istiyoruz.”

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