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Sincan’da devlet okulu öğrencilerden aidat topluyor

Kimi devlet okulları, değişik adlar altında öğrencilerden para toplamaya devam ediyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “kayıt parası, bağış kesinlikle alınmayacak” şeklindeki açıklamalarına rağmen, Sincan’daki değişik okullarda aidat alınıyor iddiası.
Sincan’da devlet okulu öğrencilerden aidat topluyor

Ücretsiz olması gereken devlet okulları, “değişik adlar altında öğrencilerden para toplama” haberleri ile gündeme gelmeye devam ediyor.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’in “Okullarımıza kayıtlarda ne kayıt parası ne bağış kesinlikle alınmayacak” şeklindeki açıklamalarına rağmen, kimi devlet okullarında halen velilerden değişik gerekçelerle para toplanıyor.

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YIllık aidat toplanıyor

Sincan’da kimi devlet okullarında yöneticilerin velilerden her yıl düzenli olarak “aidat” topladıkları ortaya çıktı.

Gazetemize konuşan bir veli “Çocuğum birkaç yıldır bu okulda okuyor. Her eğitim öğretim yılı başında biz velilerden belirledikleri bir rakam oluyor, onu mutlaka topluyorlar. Aidat diyorlar buna. Aidatı yatırdınız mı aidatı yatırdınız mı diye sürekli gündemde tutulup, bu para bizlerden alınıyor. Sonra da ‘bağış’ makbuzu kesiyorlar” dedi.

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“Mecbur kalıyor, ödüyoruz”

Bağışın gönüllü yardım olduğunu ama okulun kendilerinden “bağış” adı altında zoraki “aidat” topladığını ifade eden vatandaş “Milli Eğitim Bakanı yok öyle bir şey, kesinlikle alınmayacak diyor. Okula bunu söylüyoruz. Bu aidat diyor, okul, şu şu ihtiyaçlarımız için mutlaka gerekiyor diyor. Sonra da bağış makbuzu kesiyor. Sonuçta bir şekilde velilerden öğrencilerden zoraki para toplanıyor ve biz veliler mecbur kalıyoruz bunları ödemeye” diye konuştu.

 

İbrahim Seçkin Talaş/ İLKSAYFA-

 

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