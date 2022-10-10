Sincan’da yabancı uyruklu kavgası ölümle bitti: Döner bıçağıyla boğazını kestiler

Ankara Sincan'dan yine bir cinayet haberi geldi. Sincan Tandoğan Mahallesi'nde yabancı uyruklu oldukları belirtilen kişiler arasında kavga çıktı. Ölü ve yaralı var. Görgü tanıkları "döner bıçağıyla adamın boğazını kestiler" dedi.

Sincan’da neler oluyor? Başkent Sincan’da son dönemde yaşanan cinayet ve kavga olaylarının artması bu soruyu akıllara getiriyor.

Ankara Sincan'dan yine bir cinayet haberi geldi. Sincan’da dün akşam da kavga vardı ve bu kavga bir kişinin ölümü ile sonuçlandı. Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi üzerinde yabancı uyruklu oldukları belirtilen 3 kardeş arasında kavga çıktı. Kavgada bir kişi hayatını kaybetti. Olay yerine çok sayıda polis ekibi gelirken, cinayetle sonuçlanan kavgayla ilgili soruşturma başlatıldı. Görgü tanıkları "döner bıçağıyla adamın boğazını kestiler" dedi.

"BOĞAZINI KESTİLER"

Görgü tanıkları olayı "Bir bağırma çağırma oldu. Birinin boğazını kestiler, birinin kolunu kestiler. İkisi de yabancı uyruklu. Birbirlerini bıçakladılar ve kaçtılar gittiler" diye anlattı. Bir başka görgü tanığı da "döner bıçağıyla adamın boğazını kestiler" diye konuştu.

KAĞIT TOPLAYICILIĞI YAPIYORLAR

Ölümlü kavganın neden çıktığı henüz bilinmiyor. Yabancı uyruklu kardeşlerden Karfesi Hasan Alvahao boyun bölgesine aldığı bıçak darbeleriyle olay yerinde can verirken, diğer kardeş ağır yaralandı. Üçüncü kardeş Mustafa Alvahao katil zanlısı olarak aranıyor. Kardeşlerin bölgede kağıt toplayıcılığı yaptıkları belirtiliyor.

"KOMŞUSUNU BALKONDAN ATTI" OLAYININ BİNASI

Vahşi olayın, geçtiğimiz ay meydana gelen ve medyada "tartıştığı komşusunu balkondan aşağı attı" başlıkları ile yer alan kavganın yaşandığı binada olduğu belirtiliyor. Eylül'ün ilk haftası Sincan Tandoğan Mahallesi Peçenek Caddesi'nde bir apartmanda yaşanan komşu kavgası feci bir tabloyla sonuçlanmıştı. Haberlere göre apartmanda oturan iki komşu arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıkmış, tartışma kısa bir zaman sonra yerini kavgaya bırakmıştı. Komşulardan biri diğer kişiyi üçüncü kattan aşağı atmıştı.



1 HAFTADA 3. CİNAYET OLAYI

Sincan’da son 1 haftada yaşanan bu üçüncü cinayet haberi olarak kayıtlara geçti.

1: YABANCI UYRUKLU BAKKAL HAYATINI KAYBETTİ

Sincan'da bakkal dükkanı işleten yabancı uyruklu kişi ile alışverişe gelen müşteri arasındaki tartışma kavgaya dönüştü. 13 yerinden bıçaklanan yabancı uyruklu bakkal kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Zanlı cinayette kullandığı bıçakla olay yerinde yakalandı.

EŞİ İLE KIZINI ÖLDÜRDÜ, YAKALANACAKKEN İNTİHAR ETTİ

2: Sincan’da, balkon kapısını kırarak girdiği evde, boşanma aşamasındaki eşi ile 1 kızını tabanca ve bıçakla öldürüp, 1 kızını da yaralayan Muammer Karabacak, olaydan sonra kaçtığı Konya'da, polislere yakalanacağını anlayınca silahla intihar etti.

3: Sincan Tandoğan Mahallesi’nde 3 yabancı uyruklu arasında çıkan kavgada bir kişi hayatını kaybetti.

Gazete İlksayfa