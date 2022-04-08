Siteler esnafı iftar programında buluştu

Ankara Mobilyacılar ve Lakeciler Esnaf ve Sanatkârlar Odası (ANKAMOB) Altındağ Kültür Sarayı’nda üyelerine iftar verdi. Oda Başkanı Hüseyin Taklacı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilen programa birçok siyasi ve bürokrat katıldı.
11 YILDIR DÜZENLENİYOR
Siteler esnafı ANKAMOB tarafından düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Oda Başkanı Hüseyin Taklacı, 11 yıldır her Ramazan ayının ilk Perşembesi iftar programı düzenlediklerini hatırlatarak, katılım gösteren tüm konuklara ve oda üyelerine teşekkürlerini iletti. Katılım gösteren herkesin mübarek Ramazan ayını tebrik eden Taklacı, “Birlikteliğimizin pekiştiği, Ahilik geleneğinin süregeldiği, Siteler esnafının bir araya geldiği, geleneksel iftar programımız hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.
Emrah Özcan/İLKSAYFA
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.