SMA Tip-1 hastası Bedia bebek Dubai’ye gitti

Pursaklar’da Muhittin ve Melek Kaleli çiftinin SMA Tip-1 hastası kızları Bedia Ferhan’ın tedavisi için gerekli 2 milyon 200 bin dolar bağış toplandı. İki yaşındaki minik Bedia, tedavisi için ailesiyle birlikte Dubai’ye gitti.

Ankara Pursaklar’da yaşayan Muhittin ve Melek Kaleli çiftinin çocukları Bedia Ferhan’a 6 aylıkken SMA Tip-1 hastalığı teşhisi koyuldu. Kaleli ailesi, minik kızlarının tedavisi için Ankara Valiliğinin izniyle 26 Ekim 2020 tarihinde “Bedia Ferhan’a Umut Ol” sloganıyla bir yardım kampanyası başlattı.

TEDAVİ İÇİN DUBAİ’YE GİTTİ

Zolgensma gen tedavisi için gerekli olan 2,2 milyon dolar, ailenin büyük mücadelesi ve hayırseverlerin destekleriyle yaklaşık 16 ay içinde toplanarak yardım kampanyası geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Minik Bedia Ferhan ve ailesi pasaport ve vize işlemlerinin ardından tedavi için Dubai’ye uçakla bu hafta içinde gitti.

SAĞLIĞINA KAVUŞACAK

Bedia Ferhan’ın tedavisinin birkaç ay süreceği düşünülüyor. Uygulanacak zolgensma gen tedavisi başarılı sonuç verirse yüzde 95 oranında Minik Bedia’nın engelinin biteceği ve yürüyebileceği belirtiliyor.

YÜRÜDÜĞÜNÜ, KOŞTUĞUNU GÖSTERMEK DE NASİP OLSUN

Kaleli çifti, kampanyanın yüzde 100 dolması ile sosyal medyadan canlı yayın yaparak bu süreçte destek olan herkese teşekkür etti. Muhittin ve Melek çifti, “Bedia Ferhan’ı kendi evladı gibi gören, kampanyamız için çalışan, gözyaşı döken, dua eden, az çok demeden maddi ve manevi destek veren herkese sonsuz teşekkür ederiz. Bedia Ferhan’a umut oldunuz. Bize bu günü yaşamamıza vesile oldunuz. Allah razı olsun hepinizden. Gülerek gidelim, yürüyerek döndürelim hep birlikte inşallah. Bu çok kişinin emeğiyle, katkısıyla oldu. Kampanyamız aylarca sürdü ama güzel aile edindik. İnşallah onun yürüdüğünü, koştuğunu, sağlıkla, sıhhatle yaşadığını size göstermek de nasip olsun” ifadelerini kullandı.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-