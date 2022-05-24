Soğuksu Milli Parkı’nda dağ bisiklet yarışması düzenlenecek

Bisiklet Federasyonu ve Kızılcahamam Belediyesi ortaklığınca Soğuksu Milli Parkı’nda hafta sonu dağ bisiklet yarışması düzenlenecek. Etkinlikte aynı zamanda vatandaşların katılım ile halk turu gerçekleştirilecek.

Kızılcahamam Belediyesi ve Bisiklet Federasyonu tarafından düzenlenen “Kızılcahamam MTB Cup” Dağ Bisiklet Yarışması 28-29 Mayıs 2022 tarihlerinde Kızılcahamam’da yapılacak. Konu hakkında bir açıklama yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, “Dağ bisikleti tutkunlarını ilçemize bekliyoruz. Tüm hemşehrilerimizi bu etkinliğe davet ediyoruz” dedi.

HALK TURU YAPILACAK

Bisiklet Federasyonu ve Kızılcahamam Belediyesi ortaklığınca hafta sonu dağ bisikleti yarışması düzenlenecek. İki gün sürecek etkinlikler renkli görüntülere sahne olacak. 28 Mayıs Cumartesi günü kayıtlar yapılarak başlayacak etkinlik aynı gün saat 18.00’da vatandaşların katılımı ile halk turu ile taçlandırılacak.

İKİ GÜN SÜRECEK

Pazar günü ise Soğuksu Milli Parkı’nda saat 09.00’da başlayacak yarışlar, Saat 16.30’da Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda konser eşliğinde ödül töreni ile sonlanacak. Kızılcahamam Belediye Başkanı Süleyman Acar, yapmış olduğu açıklamada; “Kızılcahamam’da yine güzel bir organizasyona imza atacağız. Dağ bisikleti tutkunlarını Kızılcahamam MTB Cup’ta ilçemizde ağırlayacağız. Kızılcahamam için en güzel etkinlikleri gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Tüm hemşerilerimi ve misafirlerimizi bu etkinliğimize bekliyorum” dedi.

Emrah Özcan/İLKSAYFA