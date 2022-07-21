ABB Başkanı Mansur Yavaş ANKAPARK’ın kaderini Başkent halkının belirleyeceğini kaydederek, “Vatandaş ne derse onu yapacağız. Sökün atın derlerse söker atarız. Para onların. Çoğunluğun fikrine itibar edeceğiz” dedi.

Geçtiğimiz günlerde ABB’ye devredilen ANKAPARK, kapılarını basın mensuplarına açtı. 801 milyon dolar harcanarak yapılan parkta birçok oyuncağın çürümeye yüz tuttuğu görüldü. Konu hakkında konuşan ABB Başkanı Mansur Yavaş, “Anket yapacağız. Çoğunluğun fikrine itibar edeceğiz. En doğru kararı Ankara halkı verecektir. Sökün atın derlerse söker atarız. Para onların” dedi.

PARKTAN GERİYE BU MANZARA KALDI

Mahkeme kararıyla üç yıl aradan sonra Ankara Büyükşehir Belediyesine devredilen ANKAPARK, kapılarını basın mensuplarına açtı. Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek zamanında 801 milyon dolar harcanarak yapılan parktan geriye ise bu görüntüler kaldı. Objektiflerimize yansıyan karelerde parkta bulunan oyuncakların ve parkın simgesi haline gelen dinozor heykellerinin birçoğunun çürüdüğü ve kırıldığı görüldü.

TESPİT ÇALIŞMASI YAPILACAK

Basın mensuplarının görüntü almalarının ardından açıklamalarda bulunan ABB Başkanı Mansur Yavaş, ”Vatandaş ne derse onu yapacağız. Sökün atın derlerse söker atarız. Para onların. Çoğunluğun fikrine itibar edeceğiz. Parkı bugünden itibaren kamuoyuna açıyoruz. Kalem kalem mal tespit çalışması yapacağız. Hesabını Başkent halkına vereceğiz” ifadelerini kullandı.

KARARI HALK VERECEK

Parktaki oyuncak ve hurdaların nasıl değerlendirileceğini de Ankara halkına soracaklarını kaydeden Yavaş, “Elimizdeki mal ve hurdaların nasıl değerlendirileceğini vatandaşa soracağız. Oluşan zarar için savcılığa başvurduk. Kararı halk ile beraber vereceğiz. Para Başkent halkının parası. Bize devredin diyenler olursa hemen devrederiz. Burayı çalıştırma bütçesi ABB’yi de aşıyor” dedi.

Emrah Özcan/ İlksayfa