Solunum yollarında 'Süper Enfeksiyon' tehdidi

Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, solunum yollarında seyreden ‘üçlü virüs’ artışına dikkat çekti. Tok, “Tedbirlerin gevşetilmesi aynı yoldan bulaşan enfeksiyonların önünü açmıştır. Tedbir almadıkça, virüsü yaymaya devam edeceğiz” dedi.

Havaların soğumasıyla birlikte grip vakalarında artış yaşanırken, son dönemde üst solunum yollarında aynı anda birden fazla virüs görülmeye başlandı. Kamuoyunda ‘Üçlü virüs’, ‘Süper enfeksiyon’ olarak adını duyuran solunum yolu enfeksiyonlarını, Liv Hospital Ankara Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Duran Tok, gazetemize anlattı. Tok, “Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi aynı yoldan bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarının önünü açmıştır. Enfeksiyonların ortaya çıkması ve artması hastalığın yayılmasında önemlidir. Tedbir almadıkça virüsü yayıyoruz. Vakalarda ciddi oranda artış söz konusu” dedi.

BÜYÜK ORANDA ARTIŞ VAR

Tok, “Kovid-19 tedbirlerinin gevşetilmesi aynı yoldan bulaşan solunum yolu enfeksiyonlarının önünü açmıştır. Bu sebeple üçlü salgın dediğimiz Kovid-19, RSV ve grip vakalarında artış söz konusudur. Tüm dünyada benzer olayların olması değerlendirildiğinde çok büyük oranda grip vakalarında artış var ancak rakamsal olarak söylemek oldukça zor. Artık insanlar Kovid-19 aşısı çıktıktan sonra hastalığın daha hafif seyredeceği görüşüyle test yaptırmaktan kaçınıyor, hasta olmaktan korkmuyor, çekinmiyor. Hekimler de bu konuda hassas davranmadığı zaman test yapılamadığından dolayı grip mi, kovid mi ayırt edilemiyor. Hasta test yaptırmadığından dolayı grip mi Kovid-19 hastası mı olup olmadığını bilmediği için evde istirahat ettiğinde bulaş devam ediyor. Kime ne bulaştıracağımızı bilmeden, hangi tehlikeye sebep olacağımızı değerlendirmeden, ‘test yapılmasın’ veya ‘hastaneye başvurmama’ gibi eylemler oldukça yanlıştır. Rahatsız olan kişilerin, hem kendilerini hem çevrelerini korumak için sağlık kuruluşuna başvurmaları şarttır” şeklinde konuştu.

KOVİD-19, İNFLUENZA VE RSV

Süper enfeksiyon/ üçlü enfeksiyon denilen solunum yolu enfeksiyonlarının vücuttan uzun süre atılmadığına değinen Tok, “Bu üçlü salgın içerisinde ön planda olan İnfluenza virüsüdür. Diğerleri de Kovid-19 ve RSV. Burada tahmin edilen uzun vade yani bir ayı bulan solunum yolu tabloları gözlemlenen kişide, bir değil birden fazla etmenin oluşturduğu virüs görülmektedir. Örneğin kişi Kovid-19’a yakalandı. Solunum yolları tahrip oldu ve üstüne bir de bağışıklığı düştüğü zaman farklı bir virüse yakalanma payı yüksek. İnfluenza ve Kovid-19’un dışında RSV virüsü en çok okul çağındaki çocuklarda gözlenmekte ve hızla bulaşmaktadır. Bu virüs üst solunum yolu enfeksiyonuna sebep olmakla birlikte tehlikeli olan boyutlarından bir tanesi alt solunum yolu enfeksiyonu ve zatürre yapabilme özelliğidir. Tehlike arz edebilen bir virüs olup influenza ile birlikte gözlemlenebilmesi ağır bir tabloya neden olabilir” diye konuştu.

TEDBİRLERE UYMAK ŞART

“Kovid-19 vakalarında olduğu gibi grip vakalarında da özellikle kalabalık ortamlardan kaçınma, maske ve mesafeye dikkat etmek gerekiyor” diyerek gribal enfeksiyon da olsa tedbirin şart olduğunu vurgulayan Tok, “Pandemi döneminde tedbirlerle azalan virüs, tedbirsizlik artmaya başladığında yeniden virüsün ortaya çıkmasına zemin hazırladı. O yüzden bu tedbirlere yeniden uymamız lazım. Birçok kişi bu kurallara uymayı bıraktı ama virüs yükünü azaltmak için önlem şart. Burada hasta kişilerin bulaş riskini artırmaması için maske kullanması şart. Hasta kişiler takmayıp, sağlam kişiler maske takarsa bulaş devam edebilir. Tedbirleri bıraktığımız zaman hem Kovid vakaları artıyor hem de gribal enfeksiyonlar kendisini göstermeye başlıyor. Hassas dönemlerdeyiz. Maske, mesafede iki üç yıl virüsle karşılaşmayan vücut bu yıl karşılaştığında daha şiddetli cevap verebiliyor” dedi.

SALGININ ARTMASI SÖZ KONUSU

Özellikle son haftalarda kamuoyu içerisinde salgının aralık ayında patlak vereceğine dair sorularımızı cevaplayan Tok, bu durumun doğru olduğunun altını çizdi. Tok, “Tedbirler ne zaman bırakılsa hastalıklar ortaya çıkıyor. Solunum yolu enfeksiyonlarının ortaya çıkması ve artması hastalığın yayılmasında önemlidir. Bu dönemde görüldüğü üzere solunum yolu enfeksiyonları Kovid olmasa bile öksürük, aksırık ve kalabalık ortam birleştiği zaman, salgın dönemini birbirimize aktararak devam ettiriyoruz. Virüsü yayıyoruz. Bu durum mesafeye uyulmadığı, tedbirler artmadığı sürece devam edecek ve bulaş vakaları aralık ayında doğal olarak artacaktır. Bunu bekliyoruz. Sadece kovid değil diğer gribal enfeksiyonların, üçlü denen enfeksiyonlarında artışı söz konusu. Bulaşın devam etmemesi için öncelikle tedbirlere uymamız, bağışıklığımızı kuvvetlendirmek için iyi uyku, moral, motivasyon, egzersiz ve dengeli beslenmeye özen göstermeliyiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-