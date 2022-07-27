'Sorumlu Yavaş'tır'

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse büyük tartışmalara neden olan Ankara'nın ANKAPARK’ı ziyaret ederek incelemelerde bulundu. Köse, " Bu yapının atıl durumda kalmasının sorumlusu Mansur Yavaş’tır” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi eski Başkanı Melih Gökçek tarafından milyonlarca lira harcanarak yapıldığı söylenilen Anka Park gündemde yerini korumaya devam ediyor. Ankara' da siyasetin ısınmasına sebep olan Anka Parkın Ankara Büyükşehir Belediyesi' ne devri sonrasında tartışmalar tekrar alevlendi. Anka Park için vizyon projesi diyen Başkan Murat Köse beraberindeki heyet ile birlikte parkta yaptığı incelemelerden sonra basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu.

Başkan Köse, " Anka Park 2019 yılı mart ayında açıldığında yüz binlerce kişinin ziyaret ettiği Avrupa’nın en büyük dünyanın ikinci büyük tematik parkıydı. Şimdi ise Anka Park hayalet bir parka dönüştürülmeye çalışılmış. Anka Parka yapılan yatırım ve Ankaralı hemşerilerimizin milyonları ve milli servet aslında çürütülmüş ve heba olmuş durumda. Burada tam bir ihmal ve iş bilmezlikle beraber oluşan bir kamu zararı var. Oluşan bu kamu zararını biran önce tespit edilerek sorumluların adalet önünde hesap vermesi lazım” şeklinde konuştu.



Murat Köse, “Neden Anka Park harabe haline getirildi?”

Köse, “Avrupa’nın en büyük tema parkı olarak inşa edilen ve hizmete açılan aylarca yüz binlerce insanımızın ziyaret ettiği Anka Parkın enkaz hale getirilmesinin sorumlusu kim. Anka Parkın bu halde olmasının sorumlusu Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaştır. Belediye meclisinde bir önerge vererek komisyon marifiyeti ile burada oluşan zararın tamamını tesbit edilmesi ve sorumluların cezalandırılıp oluşan kamu zararının ödenmesi ile ilgili Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunacağız” diyerek konu hakkında ne yapacaklarını dile getirdi.

“Burası Milletin Malıdır”

Köse, “2019 seçimlerinden CHPli Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş’ın ilk işi Anka park ile uğraşmak oluştur. Ankara’ya değer katacak halkımızın hayat kalitesini artıracak yeni projeler yapmak yerine mevcut işleri ve projelerin kapısına kilit vurmuştur. Dört yıllık Yavaş döneminde Anka Parktaki bütün yatırım harabeye dönmüştür. Buradaki tüm donanımlar anıtlar kurulu tarafından tespit edilerek buraya konulmuştur. Burası milletin malıdır. Bu süreçte en azından korunmalıydı. AK Parti gurubu olarak buranın yeniden ayağa kalkması ve hayata kazandırılması için elimizden geleni üzerimize düşen herşeyi yapmaya hazırız” dedi.

Faruk Gökyurt/İLKSAYFA