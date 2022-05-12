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Sporcular Dünya Şampiyonasına katılabilmek için destek bekliyor

Sırbistan’da düzenlenecek Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’na katılma hakkı elde eden Etimesgut’taki Yetenek Spor Kulübü’nün Türkiye birincisi sporcuları, maddi imkânsızlıklar nedeniyle turnuvaya gidememekle karşı karşıya olan sporcular destek bekliyor.
Sporcular Dünya Şampiyonasına katılabilmek için destek bekliyor

Sırbistan’da bu ay sonu düzenlenecek Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’na Etimesgut’ta faaliyet gösteren Yetenek Spor Kulübü’nün, dördü Türkiye birincisi olmak üzere dereceye giren 9 sporcusu katılma hakkı elde etti. Ancak Türkiye’yi yurt dışında gururlandırmaya hazırlanan sporcular, şampiyonaya maddi imkansızlıklar nedeniyle katılamama tehlikesiyle şu an karşı karşıya. Sporcular, maddi imkansızlıklar nedeniyle emeklerinin boşa gitmesini istemeyerek Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu ve sponsorlara çağrıda bulunuyor. 

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FEDERASYON DESTEĞİ KESTİ 
Yetenek Spor Kulübü Başkanı ve Antrenör Muhammet Tuncer, Sırbistan’da 27 Mayıs’ta yapılacak Dünya Çocuk Fitness Şampiyonası’na dördü Türkiye şampiyonu, dördü Türkiye ikincisi, biri Türkiye üçüncüsü olmak üzere toplam 9 sporcu ile katılma hakkı elde ettiklerini söyledi. Şampiyonaya katılmak için maddi anlamda sorunlar yaşadıklarını anlatan Tuncer, “Türkiye Vücut Geliştirme, Fitness ve Bilek Güreşi Federasyonu önceden şampiyonalarda birinci olanların tüm masraflarını karşılıyordu. Diğer ikinci ve üçüncüler ise kendi imkanlarıyla gidiyordu. Bu sene bize şifahen sporcuların masraflarını karşılayamayacaklarını söylediler. Dünya Şampiyonası’na değil, Avrupa Şampiyonası’na götürebileceklerini kaydettiler. Federasyonumuz bu seneye kadar yurt dışındaki müsabakalar için destek veriyordu” dedi. 

HAYIRSEVERLERE ÇAĞRI 
Kulüplerinde 4 Türkiye birincisi olduğunu hatırlatan Tuncer, “Şu an Türkiye şampiyonu sporcularımızın Sırbistan’a gidememesi gibi bir tehlike var. Federasyonumuzun ya da ‘spora benim de bir kaktım olsun’ diyen hayırseverlerimizin desteğini bekliyoruz. Biz 9 sporcumuzun gitmesini istiyoruz. Çoğu ailemizin masrafları karşılayacak maddi durumu yok. Herkes biraz destek verse bu iş çözülebilir. Şampiyonada çok iyi başarılar elde edeceğimize inanıyorum, gidemezsek ülkemiz ve sporcularımız için büyük bir kayıp olacak” ifadelerini kullandı. 

KATILMAK İÇİN KISA SÜRELERİ KALDI
Tuncer, şampiyonaya katılmak için bir-iki hafta içerisinde gereken parayı bulup pasaport ve diğer işlemlerin başlaması için federasyona yatırmaları gerektiğini söyledi.  Tuncer, “Bir sporcumuzun masrafı ortalama 700 Euro. 4’ü Türkiye birincisi 9 başarılı sporcumuz var. İnşallah birileri sesimizi duyar da şampiyonaya gideriz. Al bayraklı Türk Bayrağımızı Sırbistan’da sallandırırız” şeklinde konuştu.  

VELİLER DE ÜZGÜN
Şampiyonaya katılma hakkı elde eden Türkiye şampiyonu Mira Deniz Çetinarslan’ın velisi Feyyaz Çetinarslan ise bu durumdan dolayı çok üzgün olduklarını belirterek şunları söyledi: “Geçtiğimiz ay yeni bir yarışmadan çıktık, onun külfeti üzerimizdeydi. 4 tane birinci, 4 tane ikinci, bir tane üçüncümüz var. Böyle bir başarıda şampiyonaya gitmeyen her çocuk için çok üzülürüz. Buradaki 3-5 aylık bir emek yok. Belki bu çocuklardan biri dünya şampiyonu olacak. Çocuklar çok hevesliler. Gidemeyenlerin psikolojik olarak etkilenmesinden korkuyoruz. Zamanımız çok az. Gençlik ve Spor Bakanlığımız, Ankara Büyükşehir Belediyemiz ve Etimesgut Belediyemiz başta olmak üzere herkesten bu konuda destek istiyoruz.” 

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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