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Su Kesintisi 19 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılacak. İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler... 19 Ocak 2022 Ankara Su Kesintisi! Ankara'da sular ne zaman gelecek?
Su Kesintisi 19 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ

ASKİ tarafından bugün Ankara'daki bazı ilçelerde arızalardan kaynaklı su kesintisi yapılıyor.

Hangi ilçelerde sular kesilecek? Ankara Su Kesintisi 2021, 19 Ocak 2022 Ankara su kesintisi! Sular ne zaman gelecek? 19 Ocak Ankara Su Kesintisi!

İşte 19 Ocak 2022 Çarşamba günü Ankara'da su kesintisi yapılacak ilçe ve mahalleler.. 

19 Ocak 2022 ASKİ Ankara Güncel Su Kesintileri:

 

KEÇİÖREN

Arıza Tarihi: 19.01.2022 07:45:00
Tamir Tarihi: 19.01.2022 13:00:00
Detay: yayla mahallesi yozgat bulvarı ile 1572 sokak kesişiminde Q 400 lük çelik boruda meydana gelen anlık arızadan dolayı su kesintisi yapılmaktadır
Etkilenen Yerler: Şehit Kubilay mahallesi Şancaktepe mahallesi yayla mahallesi Yükseltepe mahallesi

 

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