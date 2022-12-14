Su sayaçları ve boruları nasıl korunur? ASKİ'den don riskine karşı sayaç uyarısı

Kış aylarının gelmesi ile birlikte vatandaşlar su sayaçlarının ve borularının nasıl güvende tutacaklarını merak etmeye başladılar. Peki, su sayaçları ve boruları nasıl korunur? İşte ASKİ'den don riskine karşı sayaç uyarısı.

Konut ve iş yeri abonelerinin başta olmak üzere site, apartman yöneticileri ve vatandaşları ilgilendiren su sayaçları ve borularının temizlenme işleminin nasıl yapılacağı araştırılıyor. ASKİ don riskine karşı sayaç uyarısı yaptı. Peki, Su sayaçları ve boruları nasıl korunur? İşte ASKİ'den don riskine karşı sayaç uyarısı:

SU SAYAÇLARI VE BORULARI NASIL KORUNUR?

Vatandaşlar kış aylarının gelmesiyle birlikte su sayaçlarını ve borularını güven altına almak istiyor. Bu korumanın sağlanabilmesi için birçok yol bulunuyor.

Öncelikle sayaçtan önceki ve sonraki bağlantı borularının içinin İzocam dışının ise alüminyum malzemeleri ile kaplanması gerekiyor. Sayaç ve tesisat borularının pamuklu kumaş malzemesiyle ekranın açık kalmasını ayarlayarak sarılması gerekiyor.

Müstakil, dubleks, gecekondu, villa gibi konut ya da iş yerlerinde kuru talaş, kuru saman, parçalı strafor gibi malzemelerle yastık işlevi görecek şekilde sayacın bulunduğu alanın ve sayacının kuyu içerisindeki yerinin kuru olması gerekiyor.

Sayaç mahalli veya tesisatın naylon türü bir malzeme ile korunması gerekiyor. Yapılmaması durumunda sayacın ve sayaç mahallinin nemlenip patlamasına yol açıyor.

Sayaç odalarının, kolektör ve katlardaki sayaç şaftlarında bulunan sayaçların, soğuk olan alanlarda bulunmaması gerekiyor.

Sayaç odaları veya müstakil katlarda olan sayaç yerlerinde aydınlatma olması gerekiyor.

Sayaç arızalarında müdahale ve patlak gibi olası durumlarda ekiplerin hareket alanı ve suyun gideri mutlaka olması gerekiyor.

ASKİ’DEN DON RİSKİNE KARŞI SAYAÇ UYARISI

ASKİ Genel Müdürlüğü kış aylarının gelmesinin ardından sayaçların donma riskiyle karşı karşıya olunduğunu açıkladı. Ankara’da başlayan soğuk hava dalgaları sebebiyle ASKİ Genel Müdürü Erdoğan Öztürk vatandaşları uyardı. Yoğun kar dönemi gelmeden tedbirlerin alınması gerektiğine dikkat çeken Öztürk, kış döneminde sayaçları donan vatandaşların sıcak su ile sayaçlara müdahale etmemeleri gerektiğini suyu vanadan kesmeleri gerektiğini vurguladı. Bu duruma maruz kalan vatandaşların ASKİ’ye başvurmaları gerektiğini söyleyen Öztürk, “bütün abonelerimize aynı anda yetişemeyiz, başkentliler sayaçlarını önceden korumaya almalı” dedi.

www.gazeteilksayfa.com