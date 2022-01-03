  • BIST 1.926,66
  • Altın 751.00504
  • Dolar 13.063
  • Euro 14.6734
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 12 °C
  • Konya 0 °C
»

Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnafı Erdoğan: “Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin."

Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnaflık yapan Devrim Erdoğan, kredi değil ekonominin düzelmesini istediklerini belirterek, “Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin. Vatandaşta para olursa, bizim işlerimiz de iyi olur” diyor.
Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnafı Erdoğan: “Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin."

Tarihi Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnaflık yapan Ender Bijuteri sahibi Devrim Erdoğan, işlerin durgun olduğunu, döviz kurunun esnafı büyük oranda etkilediğini kaydetti. Erdoğan, “Döviz kuru en çok bizim işlerimizi etkiliyor. Sattığımız malzemelerin yüzde 99’u ithal. Biz esnaf olarak kredi istemiyoruz. Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin istiyoruz. Vatandaşta para olursa, bizim işlerimiz de iyi olur” dedi.

55556.jpg

DÖVİZ KURU İŞLERİ ETKİLİYOR
Erdoğan, piyasanın son dönemlerde durgun olduğunu belirterek, bunun en büyük sebeplerinden birisinin ise insanların alım gücünün düşmesi olduğunu kaydetti. Erdoğan, döviz kurunun oynaklığının işleri büyük oranda etkilediğine dikkat çekerek, “Döviz kuru en çok bizim işlerimizi etkiliyor. Sattığımız malzemelerin yüzde 99’u ithal. Malzemelerin birçoğu Çin’den geliyor. Çünkü hammadde orada” dedi.

HERKES ESNAF OLAMAZ
Dükkânında sattığı ürünlerin genelde organizasyon firmalarına hitap ettiğine işaret eden Erdoğan, “Nişan, düğün, yenidoğan bebek, sünnet şekerleri gibi organizasyonlar için malzemeler satıyoruz. Geçmiş dönemlerde bu işin işçiliğini yapanlar, memur maaşından daha fazla kazanıyordu. Şimdi ise herkes bu işi yaptığı için, o kadar para kazanılmıyor. Bunun tek artı yönü, sektörü bilen ile bilmeyenin zamanla elenmesi olacak. Biz yıllarımızı bu işe verdik. İnsanlar bir günde bu işe girmeye karar veriyor ve dükkân açıyorlar. Esnaflık ve ticaret hemen öğrenilebilecek bir şey değil. Kendileri battığı gibi, diğer esnafı da batırıyorlar” ifadelerini kullandı.

1641198543386.jpeg

KREDİ İSTEMİYORUZ
Ayakta kalabilmelerinin en büyük sebebinin eski esnaf olmaları olduğunu belirten Erdoğan, “İşlerimiz kötü ama ayakta kalabiliyoruz. Çünkü eski esnafız. Müşterilerimiz bizi bilir. Eski müşterilerimiz olmasa ayakta durabilmek imkânsız. Üretimi artırmamız lazım. Biz esnaf olarak kredi istemiyoruz. Biz vatandaşın cebine para girsin istiyoruz. Vatandaşta para olursa, bizim işlerimiz de iyi olur” dedi.

YARININ GARANTİSİ YOK
Esnafın yarınının garantisi olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Bugün iş yaptıysan yarını da düşüneceksin. Yarın siftah dahi yapamayabilirsin. O yüzden emekli olup esnaflık yapmaya çalışanların birçoğu batıyor. Herkes esnaflık yapamaz. Kendileri battıkları gibi diğer esnafı da batırıyorlar. Bunun tek sebebi de bilgisizliktir. Esnaflık bitti. Çünkü elemanlık bitti. Kalifiye eleman yetiştiremiyoruz. Gençler de heves yok” diye konuştu.

ESKİ İŞLER YOK
Geçmiş dönemlerde yedi eleman çalıştırdığını kaydeden Erdoğan, “Bizi Modern Çarşı’nın yanması, servislerin çıkması, kamu kurumlarının taşınması çok etkiledi. Önceden servis yoktu. Kışın dahi akşam 20.00’de dükkân kapatırdık. Buralar tıklım tıklım olurdu. Çarşılar da daha donanımlıydı. Alışveriş merkezleri de bizim işlerimize ket vurdu. Çarşı kültürünü öldürüyor. Birçok esnaf kepenk kapatıyor.”

AHİLİK KÜLTÜRÜ KAYBOLMAYA BAŞLADI
“Çarşının da eski kültürü kalmadı. Artık her şey ticarete döndü. Ramazan aylarında çarşılarda beraber iftarlar yapılırdı. Yemekler beraber yenilirdi. Komşuna dükkânını emanet ederdiniz. Artık bunlar kalmadı. Ahilik kültürü kaybolmaya başladı, hatta bitti diyebiliriz. 90’lı yıllarda böyle değildi. Para konuşulmazdı. Kimse kimsenin müşterisine göz dikmezdi. Şimdi öyle değil” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Elektrik Kesintisi 3 Ocak 2022 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ03 Ocak 2022 Pazartesi 10:33
  • Ankara hava durumu 3 Ocak 202203 Ocak 2022 Pazartesi 10:30
  • Ankara Baraj Doluluk Oranı 3 Ocak 2022 - ASKİ03 Ocak 2022 Pazartesi 10:25
  • Su Kesintisi 3 Ocak 2022 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ03 Ocak 2022 Pazartesi 10:24
  • Bölge halkından taş ocağına tepki: "Yeni ocak istemiyoruz”03 Ocak 2022 Pazartesi 05:01
  • Beslediği Sokak Hayvanları Yolunu Gözlüyor03 Ocak 2022 Pazartesi 04:04
  • Ebeveynlere Sesleniyoruz; Gençleri Evlendirin!03 Ocak 2022 Pazartesi 03:03
  • Kırşehirlilerden Başkan Köse'ye ziyaret03 Ocak 2022 Pazartesi 01:02
  • Altındağ Belediyesi’nden Sıcak Çorba İkramı01 Ocak 2022 Cumartesi 13:37
  • Samsun'da dalgıçlar deniz dibinden traktör dolusu atık çıkardı01 Ocak 2022 Cumartesi 12:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti