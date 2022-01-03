Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnafı Erdoğan: “Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin."

Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnaflık yapan Devrim Erdoğan, kredi değil ekonominin düzelmesini istediklerini belirterek, “Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin. Vatandaşta para olursa, bizim işlerimiz de iyi olur” diyor.

Tarihi Suluhan Çarşısı’nda 30 yıldır esnaflık yapan Ender Bijuteri sahibi Devrim Erdoğan, işlerin durgun olduğunu, döviz kurunun esnafı büyük oranda etkilediğini kaydetti. Erdoğan, “Döviz kuru en çok bizim işlerimizi etkiliyor. Sattığımız malzemelerin yüzde 99’u ithal. Biz esnaf olarak kredi istemiyoruz. Ekonomi düzelsin, vatandaşın cebine para girsin istiyoruz. Vatandaşta para olursa, bizim işlerimiz de iyi olur” dedi.

DÖVİZ KURU İŞLERİ ETKİLİYOR

Erdoğan, piyasanın son dönemlerde durgun olduğunu belirterek, bunun en büyük sebeplerinden birisinin ise insanların alım gücünün düşmesi olduğunu kaydetti. Erdoğan, döviz kurunun oynaklığının işleri büyük oranda etkilediğine dikkat çekerek, “Döviz kuru en çok bizim işlerimizi etkiliyor. Sattığımız malzemelerin yüzde 99’u ithal. Malzemelerin birçoğu Çin’den geliyor. Çünkü hammadde orada” dedi.

HERKES ESNAF OLAMAZ

Dükkânında sattığı ürünlerin genelde organizasyon firmalarına hitap ettiğine işaret eden Erdoğan, “Nişan, düğün, yenidoğan bebek, sünnet şekerleri gibi organizasyonlar için malzemeler satıyoruz. Geçmiş dönemlerde bu işin işçiliğini yapanlar, memur maaşından daha fazla kazanıyordu. Şimdi ise herkes bu işi yaptığı için, o kadar para kazanılmıyor. Bunun tek artı yönü, sektörü bilen ile bilmeyenin zamanla elenmesi olacak. Biz yıllarımızı bu işe verdik. İnsanlar bir günde bu işe girmeye karar veriyor ve dükkân açıyorlar. Esnaflık ve ticaret hemen öğrenilebilecek bir şey değil. Kendileri battığı gibi, diğer esnafı da batırıyorlar” ifadelerini kullandı.

KREDİ İSTEMİYORUZ

Ayakta kalabilmelerinin en büyük sebebinin eski esnaf olmaları olduğunu belirten Erdoğan, “İşlerimiz kötü ama ayakta kalabiliyoruz. Çünkü eski esnafız. Müşterilerimiz bizi bilir. Eski müşterilerimiz olmasa ayakta durabilmek imkânsız. Üretimi artırmamız lazım. Biz esnaf olarak kredi istemiyoruz. Biz vatandaşın cebine para girsin istiyoruz. Vatandaşta para olursa, bizim işlerimiz de iyi olur” dedi.

YARININ GARANTİSİ YOK

Esnafın yarınının garantisi olmadığını vurgulayan Erdoğan, “Bugün iş yaptıysan yarını da düşüneceksin. Yarın siftah dahi yapamayabilirsin. O yüzden emekli olup esnaflık yapmaya çalışanların birçoğu batıyor. Herkes esnaflık yapamaz. Kendileri battıkları gibi diğer esnafı da batırıyorlar. Bunun tek sebebi de bilgisizliktir. Esnaflık bitti. Çünkü elemanlık bitti. Kalifiye eleman yetiştiremiyoruz. Gençler de heves yok” diye konuştu.

ESKİ İŞLER YOK

Geçmiş dönemlerde yedi eleman çalıştırdığını kaydeden Erdoğan, “Bizi Modern Çarşı’nın yanması, servislerin çıkması, kamu kurumlarının taşınması çok etkiledi. Önceden servis yoktu. Kışın dahi akşam 20.00’de dükkân kapatırdık. Buralar tıklım tıklım olurdu. Çarşılar da daha donanımlıydı. Alışveriş merkezleri de bizim işlerimize ket vurdu. Çarşı kültürünü öldürüyor. Birçok esnaf kepenk kapatıyor.”

AHİLİK KÜLTÜRÜ KAYBOLMAYA BAŞLADI

“Çarşının da eski kültürü kalmadı. Artık her şey ticarete döndü. Ramazan aylarında çarşılarda beraber iftarlar yapılırdı. Yemekler beraber yenilirdi. Komşuna dükkânını emanet ederdiniz. Artık bunlar kalmadı. Ahilik kültürü kaybolmaya başladı, hatta bitti diyebiliriz. 90’lı yıllarda böyle değildi. Para konuşulmazdı. Kimse kimsenin müşterisine göz dikmezdi. Şimdi öyle değil” diyerek sözlerini noktaladı.

Emrah Özcan/İLKSAYFA