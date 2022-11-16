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Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerede gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi takımlar var?

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda önce serbest stil müsabakaları yapılıyor. Peki, Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerde gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi takımlar var?
Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerede gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi takımlar var?

Türkiye Güreş Federasyonu’nun organize ettiği Süper Lig Güreş müsabakalarının Ankara’da yapılacağı söylenmişti. Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da başladı. Peki, Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerede gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi kulüpler var?

 SÜPER LİG GÜREŞ MÜSABAKALARI NE ZAMAN NEREDE BAŞLADI 

Türkiye Güreş Federasyonunun organize ettiği Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşiyor. Müsabakalar Yenimahalle Spor Kompleksi’nde oynanıyor. 14 Kasım’da başlayan bu müsabakalarda 14 kulüp bulunuyor. 150 sporcunun iştirak ettiği Süper Lig Güreş müsabakaları 17 Kasım Perşembe günü sona erecek.

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 GÜREŞ MÜSABAKALARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR 

Süper Lig Güreş Müsabakalarında 14 kulüp bulunuyor. İşte Kulüpler:

ASKİ Spor Kulübü

İlbank Spor Kulübü

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Ankara TEDAŞ Spor Kulübü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü

Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü

Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Çorum Belediyesi Spor Kulübü

Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü

Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü

Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Kahramanmaraş SGK Spor Kulübü

İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

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