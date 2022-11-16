Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerede gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi takımlar var?

Türkiye Güreş Federasyonu’nun organize ettiği Süper Lig Güreş müsabakalarının Ankara’da yapılacağı söylenmişti. Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da başladı. Peki, Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerede gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi kulüpler var?
SÜPER LİG GÜREŞ MÜSABAKALARI NE ZAMAN NEREDE BAŞLADI
Türkiye Güreş Federasyonunun organize ettiği Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde gerçekleşiyor. Müsabakalar Yenimahalle Spor Kompleksi’nde oynanıyor. 14 Kasım’da başlayan bu müsabakalarda 14 kulüp bulunuyor. 150 sporcunun iştirak ettiği Süper Lig Güreş müsabakaları 17 Kasım Perşembe günü sona erecek.
GÜREŞ MÜSABAKALARINDA HANGİ TAKIMLAR VAR
Süper Lig Güreş Müsabakalarında 14 kulüp bulunuyor. İşte Kulüpler:
ASKİ Spor Kulübü
İlbank Spor Kulübü
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Ankara TEDAŞ Spor Kulübü
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor Kulübü
Erzurum Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Kahramanmaraş İstiklal Spor Kulübü
Bursa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Çorum Belediyesi Spor Kulübü
Sancaktepe Belediyesi Spor Kulübü
Edirne Trakya Birlik Spor Kulübü
Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Kahramanmaraş SGK Spor Kulübü
İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
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