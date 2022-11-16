Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerede gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi takımlar var?

Yenimahalle Spor Kompleksi'nde düzenlenen organizasyonda önce serbest stil müsabakaları yapılıyor. Peki, Süper Lig Güreş müsabakaları Ankara’da ne zaman başladı, nerde gerçekleşiyor? Güreş müsabakalarında hangi takımlar var?