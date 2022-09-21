Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen panelde Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı tanıtıldı. Şehir bölge plancısı Gökhan Menteş, “Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nda amaç kente daha iyi bir yaşam kalitesi getirmektir" dedi.

Ankara Kent Konseyi’nde gerçekleştirilen “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik Nedir?” adlı panelde şehir bölge plancıları Gökhan Menteş ve Zuhal Nalçakar tarafından Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı anlatıldı. Yüksek Şehir Bölge Plancısı ve Ulaşım Uzmanı Gökhan Menteş sunumda, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik yaklaşımı artık ülkemizde de neredeyse eş zamanlı diyebileceğimiz şekilde büyük kentlerimizde başlatılmak üzere veya başlatılmış durumda. Avrupa’da yılda 400 bin kişi hava kirliliği sebebiyle erken ölüyor. Bu yüzden hava kirliliğinin azaltılması çok önemli. Bu plan sayesinde hava kirliliği azaltılarak insanların sağlık ve güvenlikleri daha iyi düzeye çekilecek” ifadelerini kullandı.

AVRUPA HAREKETLİLİK HAFTASI

Sunumuna Avrupa Hareketlilik Haftası’na değinerek başlayan Menteş, “Bu hafta boyunca dünyanın çeşitli yerlerinde etkinlikle düzenleniyor. Bu yılın teması da ‘Daha İyi Bağlantılar.’ Burada bağlantı iki anlamda kullanılmış. Hem ulaşım açısından daha iyi bağlantılar hem de kurumlar arası ve vatandaşla bağlantılar açısından kullanılmış. Bu hafta, sürdürülebilir kentsel hareketlilik konusunda geniş çaplı bir farkındalık yaratma girişimidir. Amaç aslında aktif hareketliliktir. Bu haftada bisiklet gibi araçların aktif olarak kullanılması ön plana çıkarılıyor. Buradaki slogan da “Çeşitlendir ve devam et” halinde karşımıza çıkıyor” şeklinde konuştu.

İNSAN ODAKLI PLAN

Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın detay ve amaçlarına değinen Menteş, “Sürdürülebilir Kentsel Hareketlilik yaklaşımı artık ülkemizde de neredeyse eş zamanlı diyebileceğimiz şekilde büyük kentlerimizde başlatılmak üzere veya başlatılmış durumda. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nda amaç kente daha iyi bir yaşam kalitesi getirmektir. Çevredeki insanların ve işletmelerin hareketlilik gereksinimlerini karşılamaya yönelik tasarlanmış stratejik bir plandır. Bu plan kentteki engelliler ve yaşlıların da gözetildiği bir plan türüdür. Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın önceki ulaşım planlarından en büyük farkı insan odaklı olmasıdır. Önceki ulaşım planları araç ve trafik odaklıyken bu planda odak insan üzerinedir. Araç sayılarına göre planlama değil de yolcuların erişilebilirliğini sağlayacak bir plandır” ifadelerini kullandı.

HAVA KİRLİLİĞİNİN AZALTILMASI ÖNEMLİ

Hava kirliliğinin insan sağlığı üzerine etkisine dikkat çeken Menteş, “Avrupa’da yılda 400 bin kişi hava kirliliği sebebiyle erken ölüyor. Bu yüzden hava kirliliğinin azaltılması son derece önemli. Bu plan da bu noktada kazanımlar sağlıyor. Sürdürülebilirlik planının kazandırdıkları şöyle özetlenebilir; sağlık ve güvenlik. Bisiklet ve elektrikli araçları yaygın olarak kullandığınızda insan sağlığına katkıda bulunmuş oluyorsunuz. Bunun yanı sıra kazaları da azaltmış oluyorsunuz. Bu sayede de güvenliği arttırmış oluyorsunuz. Daha az taşıtla daha fazla kişiyi taşımanın yollarını araştırıyoruz. Bu planda halkın desteğini de alıyorsunuz. Yaşanabilir bir kent oluşması için işbirliği yapılıyor. Neticede trafikte geçen zaman da azalmış oluyor. Dünya üzerinde öyle örnekler var ki şehir merkezine geldikçe otoyol ücreti kesiliyor. Bu sayede kent merkezindeki trafik azaltılmış oluyor” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

“SMART” ANKARA PROJESİ

Panelde, Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın Ankara’ya uygulanması konusunda bilgi vermek üzere şehir bölge plancısı Zuhal Nalçakar sunum yaptı. Nalçakar sunumunda, “Başkentimiz için Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nı başlattık. İlk ayımız içerisindeyiz. Projemizin ana adı SMART Ankara Projesi. Projemiz iki parçadan oluşuyor. İlk parçası Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı’nın hazırlanması diğer parçası ise elektrikli bisiklet ağının Ankara kentine kazandırılması olacak. Projemiz resmi olarak 22 Ağustos 2022 tarihinde başladı ve 24 ay sürecek. Projemizin genel amacı ulusal ve kentsel düzeyde özel taşıt kullanımından, toplu taşıma ve bisiklet gibi taşıtlara geçiş sağlayabilmek. Amaçlarımızdan birisi de özellikle ulaşıma kısıtlı olan bireyleri de Ankara’nın ulaşım ağına dâhil edebilmek ve daha erişilebilir bir sistem oluşturmak. Bütün vatandaşlarımız için erişilebilir ulaşım ağı oluşturmaya çalışacağız” ifadelerini kullandı.



Enes Boyacı / İLKSAYFA