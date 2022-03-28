Süt üreticiler zorda: "Dayanacak gücümüz kalmadı"

Elmadağ’da süt üreticisi Zekeriye Alkaç, yemdeki fahiş artıştan dolayı üreticilerin ayakta kalacak gücü kalmadığını kaydederek, “Şubatta 225 lira olan yem şu an 335 TL oldu. Dayanacak gücümüz kalmadı. Desteklerin artırılmasını bekliyoruz” dedi.

Elmadağ Karacahasan’da 8 yıldır süt üreticiliği yapan Zekeriye Alkaç, artan girdi maliyetlerinin kendilerini bir hayli zorladığını söyledi. Alkaç, üreticilerin bu durumdan mağdur olduğunu belirterek, üreticiye verilen desteklerin artırılması, yağ ve şekerde olduğu gibi yeme fahiş zam yapan üreticilerin de denetlenmesi çağrısında bulundu.

“YEM FİYATLARINA YETİŞEMİYORUZ”

Yem fiyatlarındaki yükselişten dolayı ayakta duramaz hale geldiklerini vurgulayan Alkaç, “Yem fiyatlarına yetişemiyoruz. Özellikle yemin çok pahalı olması biz üreticilere çok büyük zarar veriyor. Şu anda yemin çuvalı 335 liraya çıktı. Şubat ayı içerisinde 225 liraydı, 28 Şubat’tan sonra yine zam geldi; 280 lira oldu. Mart aylarının başında ise 300 liraya yükseldi, sonra 310 lira oldu şimdi 335 lira. 5 litrelik sütü 35 TL’ye satıyoruz; ama bu hesapta zarar ediyoruz.

Yazın 5 litrelik sütü 25 TL’ye satıyorduk; ama 150 liraya yem alıyorduk, girdi maliyetlerimiz bu kadar artmamıştı” dedi. Alkaç, Rusya ve Ukrayna savaşından dolayı yem tedarikinde sorun olduğunun konuşulduğunu da kaydetti.

ÜRETİCİ BORÇLARI HAYVANLARINI KESTİRİYOR

Girdi maliyetlerine dayanamayan ve hacizle karşılaşan üreticilerin, sağmal ile gebe hayvanlarını ete kestirdiğini anlatan Alkaç şunları söyledi: “Süt inekçiliğini yürütemediği için çoğu üretici ineklerini kestiriyor. Zarar edenler, haciz gelenler gebe ineklerini dahi ete kestiriyor. Beni, ‘müşteri var mı ineklerimi kestireceğim?’ diye çok sayıda arayan oluyor. Gebe ineklerini üretici kestirmek istemiyor ama ne yapsın, borcunu kapatmazsa çok zor durumda kalacak, onun için hayvanını mecbur paraya çeviriyor. Şu an süt değil et para ediyor, onun için insanlar ineklerini kestirmek zorunda kalıyor. Artan maliyetlerden dolayı insanlar bu işi bırakıyor.

GİDERLER KATLANDI

Yemin haricinde elektrik ve yakıtın da kendilerini bir hayli zorladığını aktaran Alkaç, “Yakıt ayrı bir masraf, biz günlük Elmadağ’dan Ankara merkeze süt götürüyorduk, yakıttan tasarruf etmek için şimdi iki günde bir süt götürmeye başladık. Elektrik giderlerimiz katlandı. Önceden 500-600 lira civarında elektrik faturası geliyordu şimdi bana en son gelen fatura bin 300 lira. Bizim burada elektrik elimiz, kolumuz. İneklerimi makine ile sağıyorum. Yemimi makine ile karıyorum. Elektrik olmazsa benim işler durur” ifadelerini kullandı.

DESTEK ÇAĞRISI

Besici ve süt üreticilerine verilen desteklerin ivedilikle artırılması çağrısında bulunan Alkaç, “Bir an önce çözüm bulunmalı, yoksa dayanacak gücümüz kalmadı. Ayakta duramıyoruz. İlk defa bu kadar tıkandık. İnekler kesilince danayı doğuracak, süt verecek hayvan bulamayacağız, 2015 yılında sütü 12,5 TL’ye satıyordum, yemin torbası 50 TL idi. Şimdi bu fiyatlar katlandı, bu zamlarla ayakta durmamızın imkanı yok, hep cepten yiyoruz” dedi.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-