Suudi Arabistan taraftarının gol sevinci: Demir kapıyı yerinden söktü

Dünya Kupası'nda Arjantin'i deviren Suudi Arabistan'da taraftar alınan galibiyeti doyasıya kutladı. Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde evde maçı takip eden taraftarların atılan gol sonrası sevinç gösterileri saniye saniye kameralara yansıdı.

Dünya Kupası'nda şu ana kadar alınan sonuçların arasında en büyük sürpriz Suudi Arabistan'ın kupanın favorilerinden Arjantin'i yenmesi oldu.

1 farkla geriye düşmesine rağmen bulduğu 2 golle maçı çevirip Arjantin'den 3 puanı alan Suudi Arabistan tüm dünyanın dikkatini çekmeyi başardı.

RESMİ TATİL İLAN EDİLDİ

Alınan galibiyetin ardından ülkenin her noktasında sevinç gösterileri yaşanırken, hükümet aldığı kararla, maçın ertesi gününü resmi tatil olarak ilan etti.



SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN SEVİNÇ GÖRÜNTÜLERİ

Maçı evinde takip eden Suudi taraftarların Arjantin'e atılan gol sonrası yaşadığı sevinç de sosyal medyada oldukça ilgi çekti.

Söz konusu videoda taraftarın gol sonrası evin bahçeye açılan demir kapısını yerinden söküp dışarı çıktığı görülüyor.

İŞTE O GÖRÜNTÜLER