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T.C. kimlik bilgilerinizin çalınması durumunda ne yapmalıyım?

T.C. kimlik bilgilerinizin çalınması durumunda ne yapmalıyım? Kimlik bilgileriniz ile işlem yapılmasına önlem almak istiyorsanız ne yapmalısınız?
T.C. kimlik bilgilerinizin çalınması durumunda ne yapmalıyım?

T.C. kimlik bilgilerinizin çalındığını ya da kimlik bilgileriniz ile sizden izinsiz işlemler yapılmasına önlem almak istiyorsanız, e-devlet’ e gelen yeni bir özellik sayesinde bunu başarabilirsiniz. Peki, T.C. kimlik bilgilerinizin çalınması durumunda ne yapmalıyız? Kimlik bilgilerimiz ile işlem yapılmasına önlem almak istiyorsak ne yapmalıyız? İşte anlatımı:

Herhangi bir şirket ortağı, işletme sahibi ve herhangi bir şirkette ya da işletmede yetkili olarak eklenmenize yönelik kimlik numaranızın üzerine kısıt koydurabilirsiniz.

Öncelikle e-Devlet’ e giriyoruz.

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Arama bölümüne ‘Ticaret Bakanlığı’ yazıyoruz ve görseldeki seçeneğe tıklıyoruz.

a02-012.jpg
 

Ortak / Yetkili Olunmasına Yönelik Kısıtlama İşlemleri (MERSİS) seçeneğine tıklıyoruz. 
 
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Açık ekranda ‘ Yeni Başvuru’ kısmına tıklıyoruz.

a04-001.jpg

Sonrasında da karşımıza çıkan adımları teker teker dolduruyor ve devam et diyoruz.

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Karşınıza bu yazı çıktı ise işleminiz tamamlanmış demektir. 

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Artık T.C. kimlik bilgileriniz çalınsa bile daha güvende hissedebilirsiniz.

 

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