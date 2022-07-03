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'Tadımız kaçıyor'

Şekere gelen zamların tatlıcı esnafını zor durumda bıraktığını kaydeden 10 yıllık tatlıcı esnafı Melih Görgicen, “Hem müşteriler hem de biz şikâyetçiyiz. Maliyetler arttıkça fiyatlarımız da yükseliyor. Tadımız kaçıyor. Mağduruz” dedi.
'Tadımız kaçıyor'

Keçiören Etlik’te 10 yıldır tatlıcı olarak çalışan Melih Görgicen, şekere gelen zam sonrası sektörü gazetemize değerlendirdi. Artan fiyatlar sonrasında müşterilerle karşı karşıya geldiklerini belirten Görgicen, “Fiyatlar yükseldiği için çoğu müşterim buraya gelip tatlı almadan gidiyor. Hem müşterilerimiz hem de biz şikâyetçiyiz. Kullandığımız ürünlere zam geldikçe bizde fiyatlarımıza yansıtıyoruz. Kâr elde etmek çok zor. Tadımız kaçıyor ” ifadelerini kullandı.

“ZAMLAR BİZİ YORUYOR”

Görgicen, “Şekere yüzde 67 oranında zam geldi. Bu zam fiyatlarımıza da yansıyor. Maliyetlerimiz çok arttı. Maliyetler arttıkça fiyatlarımız da artıyor. Zamlar bizi yoruyor, yoruluyoruz” dedi.

LÜKS OLDU

Tatlı yemenin de artık lüks olduğunu dile getiren Görgicen, “Tatlının kilosu eskiden 30-40 TL’ydi. Şuan bir baklava almak istese müşterim kilosu 100 TL’yi geçiyor. Herkes alamıyor, yiyemiyor. Çoğu müşterim buraya gelip almadan gidebiliyor” şeklinde konuştu.

ALICI DA ÜRETİCİ DE MAĞDUR

Görgicen şekere gelen zamları şöyle değerlendirdi; “Alıcı da üretici de mağdur. Burası bizim aynı zamanda imalathanemiz. Dışarıdan almıyoruz. Buna rağmen gelenler gidenleri karşılamıyor. Şeker konusunda ilerde bir kıtlık olacağını düşünüyorum. Şu an fiyatlar çok yüksek.” 

SÖZLER TUTULMUYOR

Görgicen, “Bizim sektörde çok fazla ürün stokçuluğu bulunmuyor. Yapan illaki var.  Çözüm bulunacağını düşünmüyorum. Çok zor bulunur. Stokçuluğun her sektörde önüne geçileceği söyleniyor ama biz henüz bir şey görmedik” dedi.

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“ŞİKÂYETÇİYİZ”

Maliyetlerin artmasını eleştiren Görgicen, “Maliyetler arttıkça fiyatlarımız artıyor. Müşterilerimiz mağdur olunca bizde mağdur oluyoruz. Çözüm istiyoruz bulamıyoruz. Hem müşterilerim hem de esnaf olarak bizler şikâyetçiyiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen/ İlksayfa

 

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