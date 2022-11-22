Tanıtım günlerinin devamı gelecek

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Genel Başkanı Ahmet Koç, Yozgat Tanıtım Günlerini, düzenlenen toplantıda değerlendirdi. Koç, “Tanıtım günlerimizin devamı gelecek. Bundan sonrakilerin daha güzel olacağının garantisini veriyorum” dedi.

Yozgatlı Dernekler Federasyonu’nda 27-30 Ekim tarihleri arasında Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Yozgat Tanıtım Günleri’nin değerlendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda konuşan Dernek Genel Başkanı Ahmet Koç, “Bu yıl 10 yıllık bir özlemi giderdik. Bu özlemin arkasında da bundan sonraki yapacaklarımızın daha güzel olacağının garantisini veriyorum. Bundan hiç şüphemiz yok. Bundan sonra en iyi şekilde tanıtım günlerimizi bir Yozgatlıya yakışır şekilde yapmaya devam edeceğiz” dedi.

TEŞEKKÜR, SEVGİ VE SAYGI

Federasyon Genel Başkanı Ahmet Koç, “Yozgat tanıtım günlerimiz 27-30 Ekim tarihinde yapıldı. Açılış programımızda Yozgatlı tüm hemşerilerimiz oradaydılar. Siyasilerimizden, akademisyenlerimize, sağlıkçılarımızdan yerel yönetimlerimize kadar herkes bizimle tanıtım günlerini yaşadı. Dolu dolu tanıtım günlerini yaşadık. Federasyonumuza bağlı olan derneklerimiz ve onların başkanları, hemşerilerimizin göstermiş olduğu katkıdan, ilgiden dolayı her birine teşekkür eder, sevgi ve saygılarımı sunarım” ifadelerini kullandı.

KADIN ELİ DEĞERSE BAŞARI GELİR

Kadın kollarının tanıtım günlerinde fedakârca çalıştıklarına dikkat çeken Koç, “Hepsinin emeklerine sağlık. Onlara da canı gönülden teşekkür ediyorum. Kadının eli değdiği her şey bir değerdir. Biz o şekilde bakıyoruz ve görüyoruz. Kadının eli değmeden bir şeyin, organizasyonun başarılı olacağını düşünmüyoruz. Biz bunun bilincindeyiz. Kadınlarımız el işleriyle, yemeklerimizle diğer kültürel aktivitelerimizle bizim tanıtım günlerimizde aktif olarak görev aldılar” şeklinde konuştu.

DEVAMI GELECEK

Koç, Yozgat Tanıtım Günleri’nin bundan sonraki yıllarda da devam edeceğine vurgu yaparak, “Biz tanıtım günlerimizi yapmaya devam edeceğiz. Bu yıl eksiklerimizi gördük. Biz 10 yıllık bir özlemi giderdik. Bu özlemin arkasında da bundan sonraki yapacaklarımızın daha güzel olacağının garantisini veriyorum. Bundan hiç şüphemiz yok. Eksiklerimiz oldu. Bunları tespit ettik. Bundan sonra en iyi şekilde tanıtım günlerimizi bir Yozgatlıya yakışır şekilde yapmaya devam edeceğiz” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

YENİ PLANLAR BELİRLENDİ

Yozgatlı Dernekler Federasyonu Kadın Kolları Başkanı Gülümser Gürsu, ise gazetemize duygu ve düşüncelerini şu şekilde aktardı: “Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlemiş olduğumuz ‘Yozgat Tanıtım Günleri’ sonrasında yönetim kurulumuz ve yol arkadaşlarımla birlikte Federasyonumuzun Genel Başkanı Ahmet Koç başkanımızı ziyaret ettik. Başarı ve tebrik dileklerimizi kendisine ilettik. Sonrasında tanıtım günlerimizle alakalı istişare ve değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Çalışmalarımızı bir kez daha gözden geçirerek, yeni çalışmalarımızı planladık. Bende yol arkadaşlarıma emek ve gayretlerinden dolayı yürekten teşekkür ediyorum. İnanırsak başaramayacağımız hiçbir şey yok, birlikte başaracağız.”

Buket Beslen/ İLKSAYFA-