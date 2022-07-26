Tarihe sahip çıkalım

Ankara Kalesi’nde Selçuklu döneminden kalan ‘Kesik Baş’ türbesi restorasyon edilmeyi bekliyor. Kale esnafı, “Türbenin restorasyon çalışmalarının yapılıp Ankara Kalesi’nin kültür değerlerine katılmasını istiyoruz” dedi.

Ankara’nın en gözde turistlik mekanlarından olan Ankara Kalesi’nde bakımsız tarihi eser niteliğindeki türbeler dikkat çekiyor. Altındağ Kale Mahallesi Can sokak ve Atpazarı sokağın kesiştiği yerde bulunan 12 İmamlara ait ‘Kesik Baş’ türbesi restore edilmeyi bekliyor. Selçuklu döneminden kalma tarihi bir eser olarak günümüze kalan türbe bakımsızlıktan tarih olup kaybolma yolunda. Kale esnafı bir an önce türbenin restore edilmesini isteyerek yetkili kurumlara seslendi.

UZUN ZAMANDIR BAKIM YAPILMADI

Ankara Kalesi’nin esnafları en kısa zamanda ‘Kesik Baş’ türbesinin bakım çalışmalarına alınmasını isteyerek şu cümlelerle konuya açıklık getirdi, “Uzun zamandır ilgisiz ve bakımsız halde ayakta durmaya çalışıyor. Geçtiğimiz yıllarda bu türbenin restorasyonu yapılması için Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür Varlıkları Daire Başkanı Bekir Ödemiş Beye ricada bulunduk. Türbenin restorasyon çalışmalarının yapılıp çevre düzenlemesi ile birlikte Ankara Kalesi’nin kültür değerlerine katılmasını istedik” ifadelerini kullanan bölge esnafı sözlerine şöyle devam etti.

BÖLGE ALTINDAĞ BELEDİYESİ’NE BAĞLI

Bölge Esnaf, “Bölgenin Altındağ Belediyesine ait olduğu cevabını aldık. Altındağ Belediyesi sınırları içinde olduğu için müdahale edemediler. Biz kale esnafı olarak bu türbenin bakımları yapılıp turizme değer katmasını bekliyoruz. Bu konuda vatandaşlar biz esnaflara bu konu hakkında şikayetlerde serzenişlerde bulunuyor. Esnaflar olarak bu yapının bakımsızlıktan yıkılmasını istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘AHİ ŞERAFETTİN’ TÜRBESİ DE ZİYARETE AÇILMALI

Esnafı, “Aslına bakarsanız türbenin çok sayıda ziyaretçisi de var. Türbenin çevresinde oluşturulan araç parkları bu güzel yapıyı gölgeliyor. Türbenin yanı başına araç parkı yapılması türbenin görselliğini kesiyor. Kesik baş türbesinin çaprazında bulunan ‘Ahi Şerafettin’ türbesinin de hem restorasyon yapılıp bakımları tamamlandıktan sonra ziyarete açılmadır. Bu türbe çok fazla ziyaretçi kabul ediyor fakat kapıları vatandaş ziyaretine kapalı. Gelen ziyaretçiler türbenin kapısının kapalı olduğunu dile getirerek türbenin etrafını göremediklerinden şikayetçiler esnafa serzenişte bulunuyor” şeklinde konuştu.

GELEN TURİSTLERİMİZ TÜRBELERİ GEZİYOR

Esnaf, “Bu tür mekanların daha görünebilir olması hem mahalle halkı hem turizm değerlerimiz ve Ankara Kalesi’nde ticaret yapan esnaf açısından çok önemlidir. Gelen turistlerimiz türbeleri geziyor ama bakımsız olması ve kapısının devamlı kapalı olması olumsuz yorumlara sebep oluyor. Bu nedenle tarihi eser olan ecdadımızdan bugüne dimdik ayakta kalan, iki kültür mirasımızın geleceği için bir an önce bakım çalışmalarının başlamasını talep ediyoruz” dedi.

YETKİLİLERDEN ÇÖZÜM BEKLİYORUZ

Gazetemize konuşan bölge esnafı sözlerini şu şekilde bitirdi, “Türbelerde ve çevresinde yapılacak olan çevre düzenlemesi ve bakım çalışmaları hem tarihi değerlerimizi ortaya çıkaracak hem geçmişimize karşı verdiğimiz manevi değeri gösterecek hem de burada ticareti geliştirecek. Yapılması gereken çalışmalar hem esnafı hem bölge halkını hem de turistleri mutlu edecek. Yetkili belediyelerimizden ve kurumlardan bir an önce konu hakkında çözüm bekliyoruz.”



Faruk Gökyurt/ İlksayfa