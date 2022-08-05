Tarihe yolculuk başladı

ABB, ‘Ankara Miras Şantiye Gezileri’ kapsamında Başkent’in tarihini tanıtmak ve canlandırmak amacıyla Arkeopark, Roma Tiyatrosu ve Ankara Sokak Sağlıklaştırma restorasyon ve konservasyon çalışma alanlarını vatandaşların ziyaretine açtı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kültür ve Tabiat Varlıkları Daire Başkanlığı kapsamında ‘Ankara Miras Şantiye Gezisi’ düzenlendi. Ulus Bentderesi’nde bulunan Arkeopark ve Roma Tiyatrosu hakkında Uzman Arkeolog Tolga Çelik, yapılan çalışmaları gazetemize anlattı. Çelik, “Kentin tarihi ve kültürel miras bilincini artırmak ve halka göstermek amacıyla, şantiye gezilerini halkımıza yerinde göstermeyi amaçladık. Bu alan bir sanal Arkeopark alanı değil tamamen doğal ve gerçek kazılarla ortaya çıkmış ve bütün kültürel değerlerin, bütün kültürel mimarinin korunduğu bir proje. Ücretsiz olarak sunduğumuz bu geziler, Başkent halkı tarafından büyük bir ilgiyle karşılandı. Bu kadar ilgi göreceğini düşünmemiştik” dedi.

ARKEOPARK KAZILARI

Arkeolog ve Müze Eğitimcisi Tolga Çelik, “Roma Tiyatrosu ile bütünlüklü bir alan yaratma çabası içindeki Arkeopark çalışmaları sürerken; Anadolu Medeniyetler Müzesi kontrolünde bilimsel kazı çalışmaları da devam etmekte. Daha önce kazısı yapılmamış bu alanda farklı kültür katmanlarına ait arkeolojik kalıntılar bulundu. Mevcutta sadece tonozlu bir kısmı görülen yapının, genel mimarisi ortaya çıkarıldı. Alanda yoğun seramik tespit edildikten sonra beraberinde künklerle sarnıç yapısı olması bir hamam kompleksi olduğu düşünülen bir yapıyı oluşturdu” diyerek yapılan kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

KONTROLLÜ OLARAK İLERLENİYOR

Çelik, “Mart ayından bu zamana kadar ABB ile bakanlığımızın ortak protokolüyle çalışmalarımızı sürdürmekteyiz. İlk iki ay öz temizleme ve hafriyat kaldırmayla daha sonraki aylar ise arkeolojik kazılarımızla çalışmalarımıza devam ettik. Kazılarımızın ilk aşaması sarnıç yapısı, tonozlu yapı ve en son sondajlı çalışmalarla devam etti. Kontrollü kazılarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandı.

HEYECANLANDIRAN OLAYLAR OLDU

Kazı çalışmalarına başladıktan sonra keşfedilen yerlerde heyecanlandıklarını dile getiren Çelik, “Bu hafriyat kalktıktan sonra burada bir yolla karşılaştık. Bizi çok heyecanlandırdı. Bu yol, Roma olarak düşündüğümüz bir yoldu. Yolun geçmişini öğrenmek için çalışmalarda sondajlama tekniği kullandık. Kontrollü olarak, bildiklerimizi uygulayarak sondajlama çalışmaları yaptık. Yapılan çalışmalarla birlikte yolun geçmişi bizi şüphelendirmeye başladı. Daha sonra burada yapmış olduğumuz çalışmalarda erzak küplerine, sütun tamburuna, istinat duvarı ve bölmelerle karşılaştık. Bu da bizlere geçmişinin çok eskilere dayanacağını düşündürttü” şeklinde konuştu.

BİLİMSEL ÇALIŞMALAR YAPILIYOR

Çelik, “Burada alanında uzman arkadaşlarımızla birlikte çalışmaların beton altında, toprak altında kalmaması açısından gerekli sondaj çalışmalarımızı yaptık. Biz burada yapılara gelmeden önce herhangi bir titreşim, doğal bazlı bu duvarlarda herhangi bir malzeme kaybı ya da boşta olan taşların düşebilme, yerinden oynayabilme, ihtimallerine karşı sur duvarlarda ahşap iskelelerle güçlendirme çalışmalarını başlattık. Bilimsel çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

KÜLTÜR SERGİSİ

Arkeopark projesinde ön plana çıkan kültürel unsurlara da değinen Çelik, Cumhuriyet döneminden itibaren modern çağ bulunduğu, bunu göstermek içinde modern sitemin ve duvar dizisinin gösterildiği Cumhuriyet, Osmanlı, Bizans, Selçuklu ve Roma olmak üzere burada yatan bütün katmanları koruyarak kültür sergisi açacaklarını dile getirdi.

YERİNDE KORUMA

Çelik, “Burada bulduğumuz pitosları yerinden çıkarmıyoruz. Gelen Arkeopark ziyaretçisi geldiği zaman buradaki küpler bu şekilde kullanılıyor, mimari bu şekilde demeli. Yerinde görerek öğrenmeli. Bir sanal Arkeopark alanı değil tamamen doğal ve gerçek kazılarla ortaya çıkmış ve bütün kültürel değerlerin bütün kültürel mimarinin korunduğu bir proje” dedi.

BAŞKENT HALKINDAN BÜYÜK İLGİ

Başkent halkı tarafından şantiye gezilerinin beklediklerinden daha fazla ilgi gördüğünü ifade eden Çelik, “Gezi kapsamında Arkeopark kazı alanı, Roma Tiyatrosu ve Ankara kalesi sağlıklaştırma dediğimiz restorasyon ve konservasyon alanlarını halkımıza yerinde gösteriyoruz. Uzman arkadaşlarımız gezi sırasında gelen soruları cevaplarken aynı zamanda kazı çalışmaları hakkında da bilgi veriyor. Hem gezdirerek hem de bilgilendirerek ilerlediğimiz için halk Ankara’nın tarihini yerinde keşfedebiliyor. Halkın bu kadar çok ilgi göstermesi bizi çok sevindiriyor. Bu kadar ilgi göreceğini tahmin etmemiştik” dedi.

MODERN KENT DOKUSU

“Antik tiyatronun tüm sıralarının örümü ve sahne platformu tamamlanarak Arkeopark ile bütünlüklü bir alan oluşturulacaktır” ifadesini kullanan Çelik, modern kent dokusunun altında kalan ve özgün hali öngörülemeyen mimari kısımların fiziksel olarak tamamlanmadan yerinde ziyaret edilebilmesi için bırakıldığını dile getirdi. Çelik, ”Tüm mimari yapı dijital olarak, üç boyutlu haliyle tamamlanacak ve tiyatroya gelen herkese ücretsiz bir mobil uygulamayla özgün yapının tamamını kolaylıkla görüntüleyebilecek” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Buket Beslen: İlksayfa





