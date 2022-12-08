Tarihi Ulus Hali’nde hamsi bereketi vatandaşın yüzünü güldürdü

Kış soğuklarının başlamasıyla birlikte balık tezgâhları hareketlendi. Ulus Hali’nde balıkçılık yapan esnaf Kartal Öztunç, “Hamside yaşanan bolluk fiyatlarımıza da yansıdı. Yaşanan bollukla hem bizlerin hem tüketicinin yüzü gülüyor" dedi.

Havaların soğumasıyla beraber balık tezgâhları dolup taşıyor. Bu yıl Karadeniz’de bol miktarda çıkarılan hamsi, fiyatlarda düşüş oluşturmasıyla başkentte en çok tercih edilen balık türü arasında ilk sırada yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda hamsi fiyatı 80 liradan satışa sunulurken bu hafta 35-40 liradan satışa sunuluyor.

Büyükşehir Belediyesi, başkentlilerin Toptancı Hali ve Balık Hali’nde kasım ayı içerisinde en çok tercih ettikleri meyve, sebze ve balık türlerine ait verileri geçtiğimiz gün açıkladı. Yapılan açıklamaya göre başkentliler havaların soğuması, kış ayının yüzünü göstermesiyle mevsim meyvelerinden mandalinayı, sebzelerden domatesi, balık türlerinden ise hamsiyi tercih ettiğini belirtti. Konuya ilişkin gazetemize konuşan Balıkçı esnafı Kartal Öztunç, “Yaşanan bolluk sebebiyle fiyatlarımızı düşürdük. Bolluk olduğu için ve ucuz olduğu için en çok bu tercih ediliyor. Hamsi şu an başkentlilerin göz bebeği. Bolluk sayesinde hem bizlerin yüzü gülüyor hem de tüketicinin. Alıp yiyenlere afiyet olsun” dedi.



İŞTE O VERİLER

Toptancı Hali verileri incelendiğinde başkent halkının en çok tüketilen meyve 9 bin 47 tonluk satışı ile mandalina olurken, 3 bin 670 tonluk satış ile muz ikinci, 3 bin 389 tonluk satış ile beyaz üzüm üçüncü oldu. Bu meyveleri 2 bin 470 tonluk satışla limon, 2 bin 409 tonluk satışla elma ve 2 bin 186 tonluk satışla portakal altıncı sırada izledi. En çok tüketilen sebze 5 bin 625 tonla domates oldu. İlk sıradaki domatesin ardından 5 bin 273 tonla patates ikinci, 2 bin 667 tonla havuç üçüncü sırada yer aldı. 2 bin 429 ton satışla salatalık dördüncü, 2 bin 107 ton satışla patlıcan beşinci ve 2 bin 089 ton satışla beyaz lahana en çok tüketilen altıncı sebze oldu.



BALIKLARIN ŞAMPİYONU: HAMSİ

Eylül ayında başlayan balık sezonu hareketlilik hız kesmeden devam ediyor. Başkentlilerin hem gözü hem karnı doyuyor. Toptancı Hali’nde en çok tüketilen sebze ve meyvenin ardından Balık Hali’nin verilerine de göz atalım. Verilere göre kasım ayının şampiyonu 1404 tonluk satışla hamsi oldu. Hamsiyi, 816 tonluk satışla palamut, 226 tonluk satışla sardalya, 115 tonluk satışla tirsi, 35 tonluk satışla tombik takip etti.

BAŞKENTLİLERİN GÖZ BEBEĞİ

Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığı açıklamanın ardından bizlerde Tarihi Ulus Hali’ni ziyaret ettik. Ulus Hali’nde de en çok tercih edilen balık türünün Hamsi olduğunu esnaflardan öğrendik. Konu hakkında görüşlerine başvurduğumuz balıkçı esnafı Kartal Öztunç, “Geçtiğimiz haftalarda hamsinin kilosunu 75-80 liradan verirken bu hafta 35-40 liradan satıyoruz. Yaşanan bolluk sebebiyle fiyatlarımızı düşürdük. Bolluk olduğu ve ucuz olduğu için en çok bu tercih ediliyor. Hamsi şu an başkentlilerin göz bebeği. Biz ortalama günde 25 kasa hamsi satıyoruz. Her kasada 17-18 kilo hamsi bulunuyor. Hem ucuz hem lezzetli hem de sağlıklı. Bu ayların en güzel balığı” ifadelerini kullandı.



BESİN DEĞERİ ÇOK YÜKSEK

“Başkentte soğukların artması ve balık mevsiminin başlamasıyla Ulus Hali’ne ilgi büyük” diyen Öztunç, “Hamsi, diğer balıklara göre küçük boyutta olmasına rağmen temel besinler açısından oldukça zengin bir balıktır. Protein bakımından da oldukça zengindir. Göz sağlığına ve vücut sağlığına birçok faydası bulunmaktadır. Kalsiyum içermesi sayesinde kemik sağlığının korunmasına katkıda bulunur. Bu temel besin maddelerinin her ikisinde de zengin olan hamsi, kemikleriniz için çok sayıda sağlık yararı sağlar. Bunun gibi vücudumuza, cildimize birçok yararı bulunuyor” dedi.



HAMSİDE BOLLUK YAŞANIYOR

Öztunç, ekonomik sıkıntıları göz önüne aldığında işlerinin normal düzeyde seyrettiğine değinerek, “Şu an en ucuz balık Hamsi. Hem faydalı hem ucuz. Vatandaşlarımız ucuz ve lezzetli hamsimizi tercih ediyor. Diğer balık satışlarımızda düşüş var. Bolluk sayesinde hem bizlerin yüzü gülüyor hem de tüketicinin. Alıp yiyenlere afiyet olsun” diyerek konuşmasını sonlandırdı.



UCUZ OLAN TEZGÂH TERCİH EDİLİYOR

Balıkçı esnafının ardından meyve tezgâhlarına yönümüzü çevirip hem esnafı hem alıcıyı gözlemledik. Büyükşehir Belediye’nin verilerine göre başkentlilerin en çok tercih ettiği meyve olan mandalina kimi tezgâhta 8 lirayken kimi tezgâhta 10 liradan satışa sunuluyor. Sebzelerden en çok tercih edilen domateste de durum değişmiyor. Bazı tezgâhlar fiyatı daha uygun tutarken bazı tezgâhlarda kilosu 25 liraya kadar çıkıyor. Başkentliler ise hangi tezgâh daha ucuzsa orayı tercih ediyor. Başkentin ucuz mekânlarından biri olan Ulus Hali gerek sebze gerek meyve fiyatlarıyla her keseye hitap ediyor. Bu açıdan bakıldığında ise Ulus Hali hemen hemen her gün dolup taşıyor.

Buket Beslen/ İLKSAYFA-