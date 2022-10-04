  • BIST 3.459,56
  • Altın 1024.396
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4764
  • Ankara 12 °C
  • İstanbul 16 °C
  • İzmir 19 °C
  • Konya 15 °C
»

Tasarımcı Fatma Çeliktaş mutluluk tasarlıyor

Uzun yıllar evinde ahşap ürün boyayarak satışını gerçekleştiren Tasarımcı Fatma Çeliktaş, ahşap boyama sanatını meslek haline getirerek, Kale mahallesinde atölye açtı. Çeliktaş,“Atölyemi açma nedenim kişiye özel ürünler yaparak insanları mutlu etmek”dedi.
Tasarımcı Fatma Çeliktaş mutluluk tasarlıyor

Deniz Taşı Atölyesi’nin tasarımcısı Fatma Çeliktaş, 16 yıl boyunca evinde ahşap ürün boyayarak geçimini sağlarken hobisini meslek haline dönüştürdü. Kale mahallesinde Deniz Taşı ismini verdiği atölyesinde ahşap boyama sanatıyla kişiye özel ürünler geliştiren Çeliktaş, “Atölye açma amacım aslında insanları mutlu etmek. Bu işte ilerlememi sağlayan, gelişmemi sağlayan, sürekli yeni bir şey yapma çabasına girmemin de sebebi bu. Yeni bir şeyler yapmak, tasarlamak, daha önce görülmemiş şeyleri yapmak ve kişiye özel hale getirmek hoşuma gidiyor” dedi.

whatsapp-image-2022-10-04-at-09.24.13.jpeg

 DENİZLE AHŞAP BİRLEŞTİRİLDİ 

Çeliktaş, “Deniz taşının şöyle bir hikâyesi var. Ben Karadenizliyim ve denizi de çok severim. Deniz masmavi görünür ama altı rengârenktir. Mercanlar, yosunlar, balıklar… Denizin üstünde, doğanın içinde bulunan renklerin daha canlısı aslında denizin dibinde var. Bende bunu yansıtmak istedim. Denizle ahşabı birleştirmek istedim. Denizin dibindeki o rengârenk dünyayı ahşaba yansıtmak istedim diye konuştu.

 PANDEMİYİ FIRSATA ÇEVİRDİ 

16-17 yıldır bu işin içerisinde olduğunu kaydeden Çeliktaş, iki yıldır da Kale mahallesinde yer aldığını dile getirdi. Atölye açma fikrinin pandemi sürecinde şekillendiğini belirterek, “Daha önce evden çalışıyordum. Şu an da şirket olarak bu işi yapıyorum. Kendi markam var. Patentini aldım.  Pandeminin en yoğun olduğu zamanlarında ben burayı açmaya karar verdim ve aslına bakarsanız o dönemi kendime yatırım yaparak geçirdim. İnsanlara duyurma noktasında iyi bir yol aldım bu süreçte. O zaman ağımı genişlettiğimi düşünüyorum çünkü şu an onun meyvelerini alıyorum. Kalenin bir sokak içerisinde yer almamın sebebi de burasının satış yeri olmasından ziyade bir atölye görevi de görmesi. Ben burada hem satış yapıyorum hem tasarlayıp, üretiyorum. Eğer yol üstünde, ayakaltı bir yerde olsaydı çalışmam çok zor olurdu. Sakin bir yer olması benim tercihim” ifadelerini kullandı. 

1664788145584.jpeg

 ZİNCİRLEME DEVAM EDİYOR 

Çeliktaş, tabeladan görüp gelen insanlardan ziyade ürünlerini alanların tavsiyeleri üzerine müşteri ağının genişlettiğini dile getirerek, “Müşteri müşteriyi getiriyor. Onlar benim tanınmamı sağlıyor. Bunların dışında Özel müşterilerim var. Bir yere bir hediye alacaklarsa mutlaka benden alıyorlar, bende onların istediklerini tasarlıyorum. Buraya gelen insanlarda mesela bir kere gelip bir şey almışlarsa mutlaka tekrar geliyorlar o da zaten yavaş yavaş zincirleme bir şekilde devam ediyor” diye konuştu. 

whatsapp-image-2022-10-04-at-09.24.12.jpeg

 “FARKLI OLMAK İSTİYORUM” 

“Ahşap boyama yapan, tasarım yapan, kendi atölyesi olan çok fazla insan var” diyen Çeliktaş, “Çok kullanılmış, çok görülmüş ürünler yapmaktan ziyade kendi tasarladığım ürünleri, malzemecilerime yaptırarak onların üzerinde uygulamalar yapıyorum. Farklı olmak istiyorum. Zaten markalaşma yolunda ilerlerken de önemli olan bu. Diğerlerinden ayrılmak, farkı insanların görmesini sağlamak. Yoksa diğer ahşap boyama kurslarındaki edinilen bilgilerden öteye geçemiyorsunuz. Eğer bir vizyonun olmazsa, bir bakış açın veya kendine has bir tarzın olmazsa biraz zor ilerlersin. Bende bir tarz oluşturduğumu düşünüyorum” şeklinde konuştu.

1664788145286.jpeg

 MUTLULUK ÖN PLANDA 

Çeliktaş, “Genel olarak kişiye özel çalışmayı tercih ediyorum. İnsanların kendini özel hissetmeleri insanları mutlu eden bir şey ve hediye de insanın kendisini özel hissetmesini gerektiren bir durum. Tabi ki hediyenin büyüğü, küçüğü ya da tasarımı, sıradanı diye bir şey olmaz. Hediyeyi alan insan zaten bir şekilde mutlu oluyor ama onu kendine özel bir hediye olarak alırsa daha çok mutlu oluyor. Benimde aslında çıkış amacım buydu. İnsanları mutlu etmek. İnsanlar aldıkları hediyelerle mutlu olunca bende mutlu oluyorum. Bu işte ilerlememi sağlayan, gelişmemi sağlayan, sürekli yeni bir şey yapma çabasına girmemin de sebebi bu insanların mutluluğu” diyerek konuşmasını sonlandırdı. 

Buket Beslen / İLKSAYFA

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kaman cevizi ile kadın istihdamı sağlanacak03 Ekim 2022 Pazartesi 04:35
  • Emlakçılığın temeli güven ve iletişim03 Ekim 2022 Pazartesi 04:33
  • Görevlerimizi yerine getirmeliyiz03 Ekim 2022 Pazartesi 04:30
  • Prof. Dr. Recep Kılıç: "Kırşehir tarihimizde Türk kültürünün öncüsüdür"01 Ekim 2022 Cumartesi 12:00
  • Psikolog Oğuz: "Sağlığınız için gülümsemeyi aksatmayın"01 Ekim 2022 Cumartesi 04:37
  • Meşrutiyetten Cumhuriyete Ankara’nın en eski semti Ulus01 Ekim 2022 Cumartesi 04:33
  • Büyükelçilerin katıldığı satranç turnuvası açılış töreni gerçekleştirildi30 Eylül 2022 Cuma 04:37
  • Yüksel: Mücadele etmezsek mesleğimizi geleceğe taşıyamayız30 Eylül 2022 Cuma 04:30
  • Karadaş: Düzenleme ve denetleme şekillerinin belirlenmesi acil bir ihtiyaç haline geldi30 Eylül 2022 Cuma 04:25
  • Kasap Orman: Tarımdaki kuraklık ve fiyatlar et fiyatına doğrudan etki ediyor29 Eylül 2022 Perşembe 04:34
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti