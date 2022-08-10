  • BIST 2.829,58
  • Altın 1029.387
  • Dolar 17.8636
  • Euro 18.3987
  • Ankara 26 °C
  • İstanbul 27 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 26 °C
»

TBMM Başkanı Şentop, dayısını son yolculuğuna uğurladı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu (80) tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Şentop, Tekirdağ'da cenaze törenine katılarak, dayısını son yolculuğuna uğurladı.
TBMM Başkanı Şentop, dayısını son yolculuğuna uğurladı

Tekirdağ'da yaşayan ve bir süredir hastanede tedavi gören TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un dayısı İbrahim Sakaoğlu, yaşamını yitirdi. Sakaoğlu için, ikindi namazına müteakip Orta Cami'de kılınan cenaze namazına Mustafa Şentop, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Çiğdem Koncagül, Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Edirne Valisi Hüseyin Kürşat Kırbıyık, Kırklareli Valisi Birol Ekici, aile üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Cenazeye katılanlar Şentop'a başsağlığı diledi.

İbrahim Sakaoğlu, kılınan cenaze namazının ardından Nusratlı Mahallesi Mezarlığı'nda toprağa verildi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Muş'ta köylüler hasat ettikleri buğdayı derelerde yıkamaya başladı10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:04
  • İç Ege ve Göller Yöresi için gök gürültülü sağanak uyarısı10 Ağustos 2022 Çarşamba 10:03
  • Uyarı üstüne uyarı: İstanbul 3 gün sağanak yağışa teslim olacak10 Ağustos 2022 Çarşamba 09:35
  • Ankara, Eskişehir ve Tekirdağ için gök gürültülü sağanak uyarısı10 Ağustos 2022 Çarşamba 02:01
  • Edirne'de, Meriç Nehri kıyısında çıkan otluk yangını söndürüldü09 Ağustos 2022 Salı 20:25
  • Uçuruma yuvarlanan kamyonun sürücüsü öldü09 Ağustos 2022 Salı 19:29
  • Ege Bölgesi, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Eskişehir çevrelerinde sağanak uyarısı09 Ağustos 2022 Salı 09:59
  • Saman yangını ahıra sıçradı; 20 küçükbaş öldü08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:26
  • İzmir'de orman yangını08 Ağustos 2022 Pazartesi 19:25
  • Otomobil ile çarpışan traktör ikiye bölündü08 Ağustos 2022 Pazartesi 18:28
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti