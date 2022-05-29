TDV Sincan Şubesi, Afrika'ya 8. kez su kuyusu açmaya hazırlanıyor

TDV Sincan Şubesi, bir damla suya hasret olan Afrika'ya 8. kez su kuyusu açmaya hazırlanıyor. Hayırseverlerin destekleriyle açılacak su kuyuları diğer adıyla Vakıf çeşmeleri sayesinde, kurak coğrafyadaki bir bölgenin daha temiz su ihtiyacı karşılanacak.

Sincan İlçe Müftülüğü ve Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Sincan Şubesi, yoksulluk ile kuraklığın etkili olduğu Afrika'ya, 8. kez su kuyusu açmak için yardım kampanyası başlattı. "Sincan'dan Afrika'ya Bir Damla Hayat" sloganıyla başlatılan kampanya sayesinde suya hasret coğrafyadaki bir bölgenin daha temiz su ihtiyacı karşılanacak. Kampanyaya ilk destek Sincan Taşeli 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerinden geldi. Minik öğrenciler biriktirdikleri harçlıklarını, Afrika'daki yaşıtlarının temiz suya ulaşabilmesi için TDV Sincan Şubesi yetkililerine teslim etti.

6 ÜLKEYE SU KUYUSU AÇILDI

TDV Sincan Şubesi sorumlusu Yıldırım Karabel, “Bir Damla Hayat” projesi kapsamında bugüne kadar Afrika'da 7 su kuyusu açtıklarının bilgisini verdi.

Bir damla suya hasret olan Afrika'ya 8'inci su kuyusunu açmaya hazırlandıklarını ifade eden Karabel, "Sincan Müftülüğümüz ve TDV Sincan Şubemiz suya hasret kurak coğrafyalarda, hayırseverlerimizin destekleriyle daha önce Afrika'nın; Togo, Mali, Liberya, Tanzanya, Zimbabwe ve Benin ülkelerinde toplam 7 su kuyusu/ vakıf çeşmesi açtı. 8'inci su kuyusunu açmak için yeniden kampanya başlattık. İlk bağışı 4-6 yaş Kur'an Kursu öğrencilerimizin yapması bizim için bir hayli anlamlı oldu" dedi.

DAHA FAZLASI İÇİN GAYRET EDECEĞİZ...

TDV Sincan Şubesi sorumlusu Yıldırım Karabel, "Canlara su ulaştırmanın her zaman tavsiye edildiği, öğütlendiği bir dinin ve gittiği her coğrafyaya su götüren bir medeniyetin mensupları olarak, Afrika'nın ihtiyaç bölgelerinde su kuyusu açmaya gayret edeceğiz" ifadelerini kullandı. Karabel, Afrika'ya bir damla hayat olmak için hayırseverlere destek çağrısında bulundu. Karabel, kampanyaya destek vermek isteyen hayırseverlerin TDV'nin ilgili internet sitesinden, banka üzerinden veya Müftülüğe gelerek makbuz karşılığında bağış yapabileceklerini söyledi.

UZUN ÖMÜRLÜ VAKIF ÇEŞMESİ

Karabel, Afrika'ya açılan su kuyularıyla ilgili şu bilgilendirmelerde bulundu:

"Her ne kadar su kuyusu adı ile bilinse de biz su kuyusundan ziyade 'Vakıf Çeşmesi' açıyoruz. Bunlar güneş enerjisiyle çalışan, aynı anda 8-10 insanın musluklar vasıtasıyla su ihtiyacını giderdiği, minimum 15-25 yıl ömrü olan, gerektiğinde hayvanlar için sulama alanları yapılan, bir fizibilite çalışması sonucu hijyenik ve ömrü uzun olacağı tespit edilerek yapılan çeşmelerdir. Diğer su kuyularına nazaran ömrü uzundur, hijyeniktir, derinliği 50 metre ile 500 metre arasında değişmektedir. Vakfımız maliyeti fazla fakat ömrü uzun, hijyenik, su kuyuları açmaktadır. Bağışçı tek başına isim vermek isterse tamamını karşılaması gerekmektedir. 1/4'ünü karşılayarak isim veren 4 kişiden birisi olabilir. Ortak açtırmış olur. Onun dışında isim vermeden ister 1TL isterse daha fazla bağış yapabilir."

Osman Akdoğan/İLKSAYFA