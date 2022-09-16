Basın İlan Kurumu (BİK) ve Avrupa Birliği işbirliği ile ‘Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı’ gerçekleştirildi. BİK Genel Müdür Yardımcısı Metin Onat, “Sosyal ağlarda işlenecek suçlara karşı tedbiri elden bırakmayın” dedi.

Basın İlan Kurumu(BİK) ve Avrupa Birliği Erasmus + programı KA 1 Gençlik Katılım Faaliyetleri kapsamında ikincisi düzenlenen ‘Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku Çalıştayı’ Başkentte gerçekleştirildi. 7 şehirde yapılmak üzere planlanan programa birçok akademisyen, öğrenci ve basın mensupları katıldı. Dijital Çağda Sosyal Ağlar Hukuku kapsamından açık bulunan ve çözüme kavuşmamış sorunların tespit edilerek çözüm önerilerinin geliştirilmesine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirilen çalıştayın kapanış konuşmasını BİK Genel Müdür Yardımcısı Metin Onat yaptı. Onat, yedi bölgede gerçekleştirilecek olan bu çalıştayın konunun uzmanlarıyla birlikte işlenen suçların tanımlanması, kategorize edilmesi, ilgili yasaların uygulanması ve isabetli kararların alınabilmesi konularında gençlerle istişarelerde bulunduklarını belirterek “Sosyal ağlarda işlenebilecek suçlara karşı tedbiri elden bırakmayın” dedi.

GENÇLER BİLGİLENDİRİLDİ

Alanında uzman kişilerle gerçekleştirilen çalıştay iki oturum şeklinde oluşturdu. İlk oturumda Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, sosyal ağlar hukuku çerçevesinde insanların hayatına etkilerini tartışırken, ikinci oturumda Av. Sezgin Tunç, işlenen suçları tanımlama, kategorize etme, yasaları uygulama konusunda hızlı, adil ve isabetli kararlar alınabilmesinin sağlanması için gençlere yol gösterdi.

İÇ İÇE DİNAMİK BİR TOPLANTI

Doç. Dr. Turgay Yerlikaya, günümüz dünyasının temel meselesi haline gelen dijital ağlar, sosyal medya ve bunun üzerinden çıkan tartışmaların çalıştay içerisinde ileneceğini belirtti. Yerlikaya “Katılımcı kitlenin sadece öğrenci ya da işin pratiğindeki insanlar olmaması, araştırma görevlileri, sektörden arkadaşlar ve öğrencilerin olması beraberinde dinamik, verimli bir toplantıyı da getirecek” diyerek çalıştayın açılışını gerçekleştirdi.

“FARKINDALIK OLUŞTURMAK”

Yerlikaya, çalıştay içerisine gelen dinleyici kesime şu sözleri aktardı; “Bir günü kapsayan bu çalıştayda elde etmenizi istediğim nokta farkındalık oluşturmak. Özellikle ekim ayında parlamentoya gelecek dezenformasyonla mücadele yasası üzerine, hem de sosyal ağların bizim hayatımızda sahip olduğu alan ve onunla kurduğumuz ilişkinin hem Türkiye’de hem Dünyada nerelere geldiğini, farklı kavramlar üzerinden tartışmak” diyerek dinleyicilerle ortaklaşa ilerlemek istediğini belirtti.

DİJİTAL EGEMENLİK

Yerlikaya, “Dijital egemenlik dediğimiz olay bugün benim üzerinde duracağım, temelde benim meseleye bakış açım bir egemenlik tartışmasıdır. Devletler bu anlamda hukuki düzenlemeler yaparken egemenlik meselesi olarak görüyorlar. Bu egemenlik meselesi kadim dönemden bu yana çok ciddi düzeyde de farklılık gösteriyor. İletişim ve modernleşme arasındaki ilişki karmaşık bir yapıya sahip. Biz matbaayı bir medya aracı olarak kabul ettiğimizde matbaanın ortaya çıkarttığı sosyo-politik dönüşümü de anlamamız gerekiyor. Dolayısıyla her medya aracı aslında dönemi itibariyle çok ciddi sosyo-politik çıktılara sahip” dedi.

DİJİTAL ÇAĞA HUKUKİ BAKIŞ

Çalıştayın ikinci oturumunda konuşan Av. Sezgin Tunç, sosyal medya kullanımıyla ticari etkinliklerin yaygınlaşması, takipçi sayı ve formlarının hızla artması ve benzersiz formlara bürünmesi, dışa dönük davranışlarda hakların ihlal edilmesi konularında hukuki düzenlemeleri katılımcılara aktardı. Tunç, aynı zamanda sosyal ağların, suçun yaygınlaşmasında kullanılmasına karşı hukuki tedbirlerin alınması gerektiğini, bu mecralarda işlenen suçların klasik hukuk kurallarını doğuran koşullardan ve gereklerden farklı yeni ihtiyaçlar ve durumlar dâhilinde çözüm getirilmesi gerektiğiyle ilgili paylaşımlarda bulundu.

TEDBİRLİ VE BİLİNÇLİ OLMAYA DAVET

Çalıştayın kapanış konuşmasını BİK Genel Müdür Yardımcısı Metin Onat gerçekleştirdi. Onat, yedi bölgede gerçekleştirilecek olan bu çalıştayın konunun uzmanlarıyla birlikte işlenen suçların tanımlanması, kategorize edilmesi, ilgili yasaların uygulanması ve isabetli kararların alınabilmesi konularında gençlerle istişarelerde bulunduklarını belirtti. Konunun hem ahlaki hem hukuki boyutlarına da dikkat çeken Onat, sosyal ağlarda işlenebilecek suçlara karşı kullanıcılara, tedbirli ve bilinçli olmaya davet ederek, programa katılan ve görüşlerini paylaşan herkese teşekkür etti.

Buket Beslen/ İLKSAYFA