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Tehlikeli oyun

Başkent’te hava sıcaklığının artmasıyla birlikte süs havuzuna giren çocuklar tehlikeye davetiye çıkarıyor. İçinden birçok elektrik kablosu geçen süs havuzları çocukların eğlence merkezine dönüşüyor.
Tehlikeli oyun

Havaların ısınması ile birlikte sıcaktan bunalan çocuklar yetkililerin tüm uyarılarına rağmen süs havuzlarına yöneliyor. Objektifimize Çankaya Kurtuluş’ta yansıyan kareler çocukların tehlikeli oyununu gözler önüne seriyor. Yaşları 10 ile 15 arasında değişen çocuklar, vatandaşın uyarılarına ve “havuza girmek tehlikeli ve yasaktır” tabelasına aldırış etmeden eğlencelerine devam ediyor.

TEHLİKELİ SULAR

Çevredeki vatandaşlar, çocukların tüm uyarılara rağmen süs havuzunda eğlenmeyi tercih ettiklerini, ailelerin bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini söylerken çocukların güvende olmadığının altını çiziyor. Aynı zamanda çevre sakinleri, tehlikeli sular içerisinde oyun oynayan çocukların, herhangi bir elektrik kaçağının olması halinde can kaybına neden olacağını vurguluyor.

HASTALIK RİSKİ TAŞIYOR

Uzmanlar süs havuzlarındaki suların sağlık açısından tehlikeli olduğuna dikkat çekerken birçok hastalığa davetiye çıkaracağını vurguluyor. Çocukların bu konuda bilinçlendirilmesi gerektiğini belirten uzmanlar, ailelerin imkânlar doğrultusunda çocuklarını güvenli olan havuzlara yönlendirmeleri gerektiğini ifade ediyor. 

EKONOMİK SIKINTILAR ÖN PLANDA

Süs havuzlarını genelde maddi durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarının kullandığını dile getiren bölge halkı, “Belediyeler ücretsiz ve kolay ulaşılabilir çocuk havuzları inşa etmeli, maddi durumu kötü olan aileler çocuklarını süs havuzuna yönlendirmek zorunda kalmamalı. Bu tür yerlerde olacak olan can kaybı her birimizi derinden üzer” diyor.

TRAFİĞİ OLUMSUZ ETKİLİYOR

Süs havuzunun etrafında oyun oynayan çocuklar aynı zamanda trafiğin akışını da olumsuz etkiliyor. Kavşaktan geçen sürücüler yetkililerden önlem almasını istiyor. 

Buket Beslen

 

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