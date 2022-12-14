TEİS’ten yüzde 36,77’lik artışa yeterli olmayabilir tepkisi

Resmi gazetede yayınlanan karara göre tıbbi ürünlerde yüzde 36,77 oranında artış yapıldı. Gelen artış Tüm Eczacı İşverenler Sendikası’nı memnun etmedi. Genel Başkan Nurten Saydan, artışın yetersiz olduğunu iddia ederek açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Meclis Genel Kurulu’nda Bakanlığın bütçe görüşmelerinde dile getirdiği ilaç sıkıntısına çözüm olarak ilaç Euro kuru artırıldı. Bakanlar Kurulu Kararı ile güncellenen ilaç kuru yüzde 36,77 artarak 10,76 TL olarak güncellendi. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, yüzde 36,77’lik artışın yeterli olmadığını söyledi. Yapılan açıklamada ilaç Euro kuruna yapılan artışın ilaç sıkıntısını çözmekte yeterli olmayacağını iddia etti.



“SIKINTILAR DEVAM EDEBİLİR”

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan açıklamalarında şu cümlelere yer verdi: “İlaç fiyatlarının belirlenmesinde kullanılan Euro kuru yüzde 36,77 ’lik artışla 7,86 TL’den 10,76 TL’ye yükseldi. Ancak kur seviyesinin güncel kurun çok altında olmasından kaynaklı olarak piyasada bulunamayan ilaç sorununun devam edeceğini düşünüyoruz. Zira güncel kura göre, Euro bugün itibariyle 19 TL seviyesinde bulunuyor. İthal edilen ilaçların güncel kura göre ithalatında sıkıntılar yaşanmaya devam edecektir. Yeterli olduğunu düşünmediğimiz bu düzenlemenin yarayı iyileştirmeyeceğini sadece bir pansuman olabileceğini belirtmek istiyoruz. İlaca ulaşmayı kolaylaştıracak gerçek iyileştirmelerin de bir an önce yapılmasını bekliyoruz. İlaç Euro kurunun, güncel ve ekonomik gerçeklere mutlaka uygun hale getirilmesi gerekmektedir.”

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-