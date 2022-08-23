“Tek Tedavisi Glütensiz Diyet”

Son günlerde medya üzerinden reklamı yapılan ve Çölyak hastalığına iyi geldiği iddia edilen ürünler hakkında Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Çınar açıklamalarda bulundu. Çınar, “Tedavi iddialarına inanıp, diyetinizi bozmayın" dedi.

Son günlerde özellikle sosyal medya üzerinden çölyak hastalığına tedavi bulunduğunun iddia edilmesi birçok hastayı umutlandırdı. Kendisi de yıllardır çölyak hastası olan ve bir ömür boyunca glütensiz diyet yapan Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar sosyal medyada çıkan haberlerin asılsız olduğunu iddia ederek, vatandaşlara bir dizi uyarılarda bulundu.

“Diyeti Bozmayın”

Yaptığı açıklamalarda çölyak hastalığının tek tedavisinin glütensiz diyet olduğunu iddia eden Ercebeci Çınar, hastaların uyguladıkları glütensiz diyetten vazgeçmemelerini önerdi. Dernek Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar konu ile alakalı görüşlerini şöyle dile getirdi.

“Hastalığın Teşhisi Kolaylaştığı”

Ercabeci Çınar, “Günümüzde teşhisi kolaylaştığı ve çoğu mide ve barsak rahatsızlığı kansızlık, demir eksikliği vb. şikâyeti olan hastalara yapılan tahliller sonucunda ortaya konan bir hastalık var o da Çölyak hastalığı. Teşhis edildikten sonra tek ilacı glütensiz diyet olan bu hastalık tanısından sonra sosyal medya aracılığıyla yapılan haberler ile bazı yöntemler ile hastalığa tedavi bulacaklarını iddia ediyor. Tek tedavisi ömür boyu glütensiz diyet olan hastalara bitkisel yöntemler sunmak hastaları yanlış yola sevk etmek olur. Hastalarımız bu gibi haberlere inanmadan önce doktoruna başvurmalarını tavsiye ediyoruz ” iddialarında bulundu.

“Oyuna Gelmeyin”

Çölyak Derneği Başkanı Şebnem Ercebeci Çınar son zamanlarda çölyak gündemini bu konunun çok fazla meşgul ettiğini vurgulayarak “Çölyaklıları umut tacirlerinin oyununa gelmemeleri, diyetlerini bırakmamaları uyarısını yapmaktan başka elimizden bir şey gelmiyor. Maalesef bu çölyak hastalarına maddi manevi zarar veriyor. Sosyal medyada çıkan bu tarz haberler yetkili makamlarca kontrol edilmeli denetlenmeli” ifadelerini kullandı.

“Çözüm Glütensiz Diyet”

Kendisi de çölyak hastası olan ve yaşamı boyunca hep glütensiz diyeti uygulayan dernek başkanı Ercebeci Çınar şu sözlerle açıklamalarını bitirdi, “Dünya umut dünyası kendisi ya da çocuğu belki iyileşir diye bu haberlere inanan hastalarımız var. Son zamanlarda bunun gerçek olup olmadığı konusunda çölyaklılardan mesaj ve telefon trafiği ile karşılaşıyoruz. Buradan duyurmak istiyoruz ki doktorunuza danışmadan araştırmadan bu tarz yayınlara itibar etmeyin maddi ve manevi kayıplara uğramayın. Evet, glütensiz diyet glütensiz ürünlerin pahalı olması ve de uyum sağlama açısından zor bir diyet. Ancak, çölyak hastaları doktorların ve diyetisyenlerin ve dernek yetkililerinin uyarılarını yerine getirmeli ve glütensiz diyet dışında bilimsel olarak kanıtlanmayan yöntemleri demek sizlere zarar verir” dedi.