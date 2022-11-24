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TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması nedir, ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

TEKNOFEST yaptığı açıklamayla helikopter tasarım yarışması düzenlediğin duyurdu. TUSAŞ’ın yürütücülüğünde düzenlenecek yarışmaya başvurular yapılıyor. Peki, TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması nedir, ne zaman, nasıl başvuru yapılır?
TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması nedir, ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

Hava araçlarının günümüzdeki değeri artıyor. Organize edilen bu yarışma helikopter sistemindeki eksikleri bulup yeni fikirler sunulmasına ve öğrencilerin helikopter tasarımı konusunda yetenek kazanmasını amaçlıyor. Peki, TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması nedir, ne zaman, nasıl başvuru yapılır?

 TEKNOFEST HELİKOPTER YARIŞMASI NEDİR? 

Günümüz dünyasında helikopterler lojistik, ulaşım, keşif ve gözetleme gibi birçok konuda insan hayatını kolaylaştırıyor. Gelecekte de helikopterlerin hayatımızda ciddi bir önem arz edeceğini biliyoruz. Her fikrin yeni bir teknoloji doğurduğu bu dönemde yapılan yarışmalar ve etkinliklerin değeri oldukça artıyor. TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması ile yeni tasarımlar ve yeni teknolojik ilerlemeler ve helikopter mühendisliğin geliştirilmesi hedefleniyor. Bu hedefler doğrultusunda TEKNOFEST helikopter tasarım yarışması düzenleniyor. 

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 SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN, NASIL BAŞVURU YAPILIR? 

Teknofest’in düzenlemiş olduğu helikopter yarışmasında birinci olana 60 bin TL, ikinci olana 50 bin TL, üçüncü olana ise 30 bin TL verileceği açıklandı. İzmir, Ankara ve İstanbul’ da düzenlenecek olan bu yarışmada 13 milyon TL’nin üzerinde ödül ve 30 milyon TL üzerinde de malzeme desteği sağlanıyor. Yarışmaya katılma başvurusu Teknofest internet sitesi üzerinden yapılıyor. Yarışmaya son başvuru tarihi ise 30 Kasım 2022 olarak belirlendi. 

 TEKNOFEST YARIŞMA TARİHİ NE ZAMAN? 

Yapılan açıklamaya göre, TEKNOFEST Helikopter Tasarım Yarışması’na son başvuru tarihi 30 Kasım 2022 olarak belirlendi. Bu tarihin akabinde 21 Aralık 2022’de Ara tasarım raporu son teslim tarihi, 29 Aralık 2022’de Ara tasarım raporu sonuçlarının duyurulması ve finale kalan takımların açıklanması olacak. 6 Ocak 2023 tarihinde Helikopter tasarım eğitimi ve çevrimiçi soru cevap oturumları olacak. 9 Şubat 2023 de Final tasarım raporu son teslim tarihi, 18 Şubat’ ta Final Tasarım sonuçlarının duyurulması ve finale kalan takımların açıklanması, Mart 2023'de yarışma tarihi ve yeri açıklanacak. Mayıs 2023 tarihinde ise TEKNOFEST gerçekleştirilecek. 

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