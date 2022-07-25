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Temizlik çağrısı

Binlerce kişinin ziyaret ettiği Çankaya Seğmenler Parkı’nın tuvaletlerinin bakımsız olması ziyaretçilerin tepkisini çekiyor. Tuvaletlere kokudan dolayı giremez olduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’ne temizlik çağrısında bulundu.
Temizlik çağrısı

Başkent’in simge parklarından biri haline gelen Çankaya Seğmenler Parkı’nın tuvaletlerinin bakımsız olması ziyaretçilerin tepkisini çekiyor. Tuvaletlere kokudan dolayı giremez olduklarını belirten vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nden temizlik konusunda daha duyarlı olmasını istiyor. Birçok tuvalet ve lavabonun tıkanmış ve pis bir vaziyette olduğunu söyleyen ziyaretçiler, “Buraya bir görevli koymak çok mu zor?” diye tepki gösteriyor.

KOKUDAN GİRİLMİYOR

Konu hakkında gazetemize konuşan ziyaretçiler, parktaki tuvaletlerin kullanılamaz bir halde olduğunu, lavabo ve pisuvarların tıkanmış bir vaziyette bulunduğunu, kokudan tuvaletlere giremediklerini belirtiyor.

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BAŞKENT’TE YAKIŞMIYOR

Ankara’nın merkezinde birçok büyükelçiliğin  bulunduğu bir bölgede bakımsız ve pislik içinde bir tuvalet istemediklerini belirten ziyaretçiler, “Burası Ankara’nın en merkezi bölgelerinden birisi. Gün içerisinde binlerce kişi burayı ziyaret ediyor. Buna rağmen belediye bu tuvaletlere bakamıyor. Bu görüntü Ankara’ya yakışmıyor” diyor.

GÖREVLİ KOYMAK ÇOK MU ZOR?

İçeriye kokudan giremediklerini, girilse dahi birçok lavabo ve tuvaletin tıkanmış vaziyette olduğunu söyleyen bir başka ziyaretçi de, “Duvarlar sprey boyalarla boyanmış. Sabunlar bitmiş vaziyette. Tuvaletler temizlik ve onarım istiyor. Buraya bir görevli koymak çok mu zor? Burası Ankara’nın simge parklarından birisi. Yakışmıyor” diyor.

Emrah Özcan/ İlksayfa 
 

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