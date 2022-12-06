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Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman ve neden öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?

Teoman Duralı ölüm yıldönümü sebebiyle tekrar gündeme geldi. Peki, Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman ve neden öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?
Teoman Duralı kimdir, nerelidir, ne zaman ve neden öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?

Teoman Duralı ölüm yıldönümü sebebiyle tekrar gündeme geldi. Peki, Teoman Duralı kimdir, nerelidir? Teoman Duralı ne zaman, neden öldü? Teoman Duralı eserleri nelerdir?

 TEOMAN DURALI KİMDİR? 

Teoman Duralı, Türk filozof, yazar, profesör ve akademisyendir.  Babası baba tarafından Türkmen anne tarafından Çerkes olan Teoman Duralı'nın annesi Alman'dır. Ayrıca Duralı, evli ve iki çocuk babasıydı. Teoman Duralı 7 Şubat 1947 tarihinde Zonguldak Kozlu'da dünyaya geldi. Duralı ilkokulu Zonguldak'ta, ortaokul ve lise öğrenimini ise Ankara'da tamamladı. Üniversite Eğitimi için İstanbul'a giden Duralı 1973 yılında İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Felsefe Bölümü'nden mezun oldu. 

Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü sahibi Teoman Duralı, 1975 yılında kendi bölümünde assitan olarak akademik hayata başladı. Doktor ünvanını 1977 yılında yazdığı felsefe teziyle aldı. 1982 yılı Mayıs ayında yardmcı doçent ve 1982 yılının Ekim ayında felsefe tezi ile doçent ünvanını aldı. 1985 yılında Amerika'da tamamladığı çalışmasının ardından profesör olarak hayatına devam etti. Yurtdışında birçok üniversitede öğretim üyeliği yapan Teoman Duralı, bir süre Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi'nde dekanlık görevinde bulundu. Akademik hayatına her zaman devam eden Teoman Duralı vefatından önce İstanbul Üniversitesi'nde felsefe dersleri vermeye devam ediyordu. 

Futbol sevgisi yüksek olan Teoman Duralı, İngilizce, Almanca, Fransızca, Yunanca, Latince, Flemenkçe, İtalyanca, Malayca, İspanyolca ve Rusça dillerini biliyordu. Hayatında taraftar olarak bağlandığı tek şeyin Galatasaray olduğu biliniyordu.

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 TEOMAN DURALI NE ZAMAN NEDEN ÖLDÜ? 

Tüm ömrünü eğitim ve akademiye adayan Teoman Duralı 6 Aralık 2021 tarihinde 74 yaşında kanser sebebiyle vefat etti. Ölümünden önce kanser tedavisi alan Duralı, 2. ameliyatından sonra İstanbul'daki evinde vefat etti. Duralı 7 Aralık 2021 tarihinde Fatih Camii'de kılınan cenaze namazının ardından Aşiyan Mezarlığı'na defnedildi.

 TEOMAN DURALI ESERLERİ NELERDİR? 

Ünlü yazar ve akademisyen Teoman Duralı'nın bazı eserleri şunlar:

1982: Canlılar Sorununa Giriş

1995: Felsefe-Bilimin Doğuşu: Aristoteles'te Canlılar ve Bilim Sorunu

1999: Felsefe - Bilim'e Giriş

2006: Felsefe-Bilim Nedir

2007: Gılgamış Destanı

2010: Aklın Anatomisi: Salt Aklın Eleştirisinin Teşrihi

2019: Felsefe Bilimin Odağında Metafizik

2020: Hayatın Anatomisi: Canlılar bilimi felsefesi, evrim ve ötesi

2020: Öyle Geçer ki Zaman: Teoman Duralı kitabı

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