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Termik sonrası olası ekonomik ve sosyal değişiklikler ele alındı: İş olanağı sunulmalı 

İDPAD "Kömürden Çıkış Tartışmaları Ekseninde Çayırhan Mahallesi’ raporunda, Nallıhan’da linyit madeni ve kamuya ait Çayırhan Termik Santrali’nin kömürden çıkış politikaları ekseninde kapatılması halinde bölge insanına iş olanağı sunulmalı.
Termik sonrası olası ekonomik ve sosyal değişiklikler ele alındı: İş olanağı sunulmalı 

İDPAD koordinasyonunda, Bartın Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Alkan Üstün ile Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Sosyoloji Bölümü Araştırma Görevlisi Dr. Bahattin Cizrelinin hazırladığı, “Kömürden Çıkış Tartışmaları Ekseninde Çayırhan Mahallesi ve Adil Dönüşüm Araştırma Raporu’nun sonuçları düzenlenen kamuoyuna açıklandı. Nallıhan’da linyit madeni ve kamuya ait Çayırhan Termik Santrali’nin kömürden çıkış politikaları ekseninde kapatılması halinde Çayırhan Mahallesi’nde gerçekleşecek olası ekonomik ve sosyal değişiklikler ele alındı.

ÇAYIRHAN KÖMÜRE DAYALI 

Çayırhan Mahallesi’nin nüfusunun 8.600 olmakla beraber güncel olarak linyit madeninde 1.700, termik santralde ise 700 kişinin çalıştığını belirten Üstün, çalışanların karbon yoğun sektörden geçimini sağladığını dile getirdi. Üstün, “Soma faciasından sonra maden çalışanlarına asgari ücretin 2 katından az ödenemiyor. 12-13 bin lira civarı şu anda ücret alıyorlar. Dolayısıyla iyi bir ücret ve bu geliri kaybetmek istemiyorlar. Bunun için termik sonrası ekonomik ve sosyal dönüşüme ilişkin hazırlıklar iyi çalışılmalı” dedi.
Üstün, adil dönüşüm kavramı temelde yeşil ve sürdürülebilir bir ekonomiye geçiş sürecinde kimseyi geride bırakmayacak şekilde insana yaraşır iş olanaklarının oluşturulmasını içerdiğini dile getirdi.

İSTENİLEN SEVİYEDE DEĞİL  

Türkiye’de 2020’den bu yana yenilenebilir enerji kaynaklarına ciddi bir yatırımın olduğunu ancak istenilen seviyeye gelinemediğini söyleyen Üstün, “TEİAŞ rakamlarına göre bugün hala doğalgazın, ithal kömürün ve taş kömürün linyit ile birlikte elektrik üretiminde yüzde 64’e tekabül ettiğini biliyoruz. Türkiye’de kullandığımız enerjinin 3’te 2’si fosil yakıtlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı. 

NALLIHAN-BEYPAZARI ETKİLENİR

Olası kömürden çıkış sürecinde bölgenin kömüre bağımlı yapısı dikkate alınarak geçiş sürecinin yalnız Çayırhan’ı değil, Nallıhan ve Beypazarı’nı da etkileyeceğinin göz önünde bulundurulması gerektiğini belirten Üstün, çevre dostu yeşil ekonomiye geçiş planının basamaklarının dikkatlice tasarlanması için gerekli adımların atılması gerektiğini söyledi.

FARKINDALIK EĞİTİMİ VERİLMELİ 

Üstün, yeniden istihdama yönelik mesleki yetkinliği artırıcı nitelikte eğitim olanaklarının sağlanmasının yanı sıra yenilenebilir kaynaklı yeşil teknolojilere yönelik eğitimlerin yanında bölgenin mevcut potansiyeli doğrultusunda tarım odaklı mesleki eğitimin sunulması ve bölge sakinlerine yönelik olarak iklim değişikliği ve çevre kirliliği konusunda farkındalık eğitimlerinin düzenlenmesi gerektiğini sözlerine ekledi. 

İbrahim Seçkin Talaş/ İLKSAYFA 
 

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