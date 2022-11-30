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Ters ev nedir? Ankara’da ters ev nerede, girişi ücreti ne kadar? Ters evin içinde ne var?

Son yıllarda meşhur olan ve tüm dünyaca sevilen ters evler, ülkemiz insanı tarafından da oldukça ilgi görüyor. Peki, Ters ev nedir? Ankara’da ters ev nerede, girişi ücreti ne kadar? Ters evin içinde ne var?
Ters ev nedir? Ankara’da ters ev nerede, girişi ücreti ne kadar? Ters evin içinde ne var?

Ters bir evin içerisinde tavana asılı mobilyaların arasında gezip, eğlenebilir ve çeşitli fotoğraflar çekebilirsiniz. İnsanlar, bu ilginç deneyimi merak ediyorlar. Her şeyin ters olduğu alternatif bir hayat gibi olan bu ev her geçen gün daha da ilgi çekici hale geliyor. Peki, Ters ev nedir? Ankara’da ters ev nerede, girişi ücreti ne kadar? Ters evin içinde ne var?

 TERS EV NEDİR? 

Ters evlerin amacı insanları düşlediği yeni, alternatif bir hayatla baş başa bırakmaktır. Ters ev, bir evin eşyaları ile birlikte komple ters olduğu ve içerisinde çeşitli fotoğraflar çekip eğlenebileceğiniz bir yapıdır. Özellikle çocukların çok fazla ilgisini çeken bu ev yetişkinler için ise sosyal medyalarına bir adet daha fotoğraf anlamı taşıyor. Ülkemizde ilk Antalya’da açılan ters ev, ardından İstanbul, Ankara, Ordu, Safranbolu, Kocaeli, Malatya şehirlerimizde de açıldı. 

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 ANKARA’DA TERS EV NEREDE, ÜCRETİ NE KADAR? 

Ankara’da ters ev Kentpark AVM’ de bulunmaktadır. Ankara’nın Çankaya ilçesinde yer alan Kentpark AVM Mustafa Kemal Mahallesinde bulunmaktadır. Ters Ev, Eskişehir yolu 7. Km’de ODTÜ kampüsü karşısında Kentpark AVM arkasında bulunan otoparkın içerisindedir. Hafta içi ve hafta sonu her gün saat 10:00 ile 20:00 arasında hizmet vermektedir. Kentpark Ters Ev giriş ücretleri ise tam 35 TL, öğrenci 25 TL olarak belirlenmiştir. 0 ila 3 yaş arası için ise girişler ücretsizdir. 

 TERS EVİN İÇİNDE NE VAR? 

Profesyonel ekipmanlar ile donatılmış bu evde mutfak, oturma odası, çocuk oyun odası, banyo ve yatak odası bulunuyor. Bu eşyalar tasarım gereği tavana sabitleniyor. Bu evde çamaşır makinesi, buzdolabı, bulaşık makinesi gibi normal bir evde bulunan bütün eşyalar düşünülmüş ve uygulanmış. Kafa karışıklığı yaratan ve aynı zamanda güçlü bir görüntüye sahip bu ters ev 1,5 metrelik müdahale koridoru sayesinde tüm bağlantıları gerçekleştiriyor. Bu sayede vatandaşlar güvenli bir şekilde gezebiliyor. Tüm dünyada 13 adet bulunan ve 14. olan bu ters ev ziyaretçilerini bekliyor. 

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