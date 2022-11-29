Terzi Çetinkaya: Sektörde eleman açığı var

Ulus Kuşçular Çarşısında, 23 yıldır terzilik yapan İsmet Ziya Çetinkaya sektörde çırak bulamadıklarını söyledi. Çetinkaya, “Bu sektörde iliğin son düğmeleriyiz ardımızdan gelecek yetiştirecek çırak bulamıyoruz” dedi.

Yarım asırdır terzilik mesleğini yapan, zanaatkâr İsmet Ziya Çetinkaya, terzilik mesleğini gazetemize anlattı. 23 yıldır Ulus Kuşçular Çarşısında Bizim Terzi dükkânını işleten Çetinkaya, mesleğinin altın dönemini yaşadığını belirterek ekonomik zorluklardan dolayı insanların artık tadilata önem verdiğini söyledi. Terzi Çetinkaya, sektörün en büyük sorunu mesleği devam ettirecek çıraklar yetiştiremediğini belirterek, “Biz bu mesleğin son ustaları olabiliriz. Bu sektörde iliğin son düğmeleriyiz ardımızdan gelecek yetiştirecek çırak bulamıyoruz” dedi. Gençlere ve ailelere seslenen Çetinkaya, şuan hazır giyim ürünleri satılsa da mesleğimiz bitmedi. Gençlerimiz işinin erbabı olursa çok güzel para kazanır dedi.



“İNSANLAR OLDUKÇA BİZE İHTİYAÇ VAR”

Tecrübeli terzi İsmet Ziya Çetinkaya, “50 yıllık terziyim 23 yıldır da Ulus Kuşçular Hanında Bizim Terzi dükkânında terzilik yapıyorum. Eskiden vatandaşlar elbise diktirirdi. Bu yüzden herkesin bir terzisi vardı. Konfeksiyon azdı ve terzilerde bir canlılık vardı. Genelde el işi ustalık ve beceriyle yapılan bir iş oldu. Son zamanlarda hazır giyim çıkınca bizim işimiz şekil değiştirdi. İnsanlar elbise giydiği sürece terziye ihtiyaç var. İlla elbise diktirmesine gerek yok şuan da tadilat yapıyoruz yine çalışıyoruz” dedi.

“DÜZGÜN İŞ MÜŞTERİ GETİRİR”

Değişen ekonomik şartlardan dolayı özellikle dar gelirli vatandaşların tadilata önem verdiğini söyleyen Çetinkaya şöyle konuştu; “Şuanda ekonomi şartları biraz zorlaştığı için tadilat ağırlıklı çalışıyoruz. Şuanda eski elbiseler tadilat yapılarak insanlar ekonomi yapıyor. Bir pantolon 500 liraysa vatandaş 50 liraya tadilat yaptırıp giyinmeye devam ediyor. Ulus semti dar gelirli vatandaşların yoğun olduğu bir semt bu tadilatı mahalle terzileri sanırsam bizden pahalıya yapıyor. Vatandaşta bizi tercih ediyor. Benim dükkânıma günde en az beş on müşteri tesadüfen gelir. İşi temiz teslim edince devamlılık oluyor. Esnaflıkta kural şudur işini güzel yapacaksın müşteri seni bulacak seni tercih edecek.”



“ARDIMIZDAN GELEN YOK”

Gençlerin mesleki eğitimlere sıcak bakmasını öneren terzi Çetinkaya sektörde çırak yetiştiremediklerini söyledi. Çetinkaya, “Yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Mesleğimizin şuan altın devrini yaşıyoruz. Tadilat yapıyoruz ama evimizi geçindirecek güzel parada kazanıyoruz. Yeter ki işin erbabı olun müşteriye hitabın güzel olacak. Bu işi yapman için usta olman gerekir vasıflı insanın ben boş kalacağına inanmıyorum. Biz belki de bu sektörde iliğin son düğmeleriyiz ardımızdan gelecek yetiştirecek çırak bulamıyoruz. Ben gençlere bu mesleği öneriyorum. Şuan çıraklık okulları var. Hem eğitim veriyor, hem sigortası başlıyor, hem de çocuk nerdeyse asgari ücrete yakın harçlığını alıyor. Bence gençlerimiz bu kurslardan meslek öğrenebilir. Bu durum özellikle terzilik mesleğinde çok az biz ustalığımızı öğretecek gençler bulamıyoruz. Sektörde çok büyük bir çırak açığı var. Eğitim sistemimizde çıraklığın önüne geçiyor. Eğitim suresini bitirene kadar yaşları geçiyor. Biz usta olarak çıraklarımızı evladımız gibi yetiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.



“ESNAFTA AHİLİK KÜLTÜRÜ OLMALI”

Çetinkaya, son zamanlarda maliyetimiz arttığını söyleyerek devam etti; “Son zamlardan sonra elektrik faturamız iki üç katı geliyor. Bur da ben kira vermiş olsam bu maliyetler bizi çok zorlar. Maliyetlerimiz arttı. Bu birazda vicdan işi bir makarayı altı liraya alıyorduk şuan 18- 20 lira oldu. Elektrik iki üç katına çıktı. Bizim ham maddemiz iplik ve elektrik bu ikisi pahalı olunca haliyle işlerimiz artsa da pek kazancımız artmıyor. Aldığımız tamirat malzemelerini 10 liraya alıyorduk şuan 30 lira oldu. Bu maliyetler bize külfet getiriyor bizde bunu müşteriye yansıtıyoruz. Biz bu fiyatları söylerken çekiniyoruz. Esnafımızda zanaatkârlarımızda ahilik kültürü olması gerekir.”



“ESNAF AHLAKI ÖNEMLİ”

Ulus Kuşçular Çarşısı'nda 23 yıldır terzilik yapan İsmet Ziya Çetinkaya, son olarak şu cümleleri kurdu; “Maliyetlerin artmasındaki sebeplerin biride bana göre esnafta kaybolan bu ahilik kültürüdür. Esnaf zamanında ucuza aldığını gelen zamma göre zamlandırıp satıyor. Bence esnafın ahlakı değişmesi ahi kültürüne gelmesi gerekir. Açlığa çare buluruz ama ahlak özellikle esnaf ahlakı çökerse ona çare bulamayız. Ben geriden kimse gelmiyor çırak yetiştiremiyoruz diye şikâyetçiyim. Biz gençlerimizi ailelerimizin de desteği ile bu zanaatın için de yetiştirmeliyiz. Ahilik kültürü içinde yetiştirdiğimiz gençler hem bu mesleği ayakta tutacak hem kendilerini kurtaracak. Çalışan adam kötü alışkanlıklardan da uzak durur. Çırak yetiştirmeliyiz devletimiz bize destek versin aile, usta ve devlet olarak gençlerimizi yetiştirelim iş güç sahibi yapalım” dedi.

Faruk Gökyurt/ İLKSAYFA-