TEV Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, "Bursiyerlerimizden beklentilerimiz çok yüksek"

TEV Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, en önemli yatırımın insana yapılan yatırım olduğunu belirterek, “Bursiyerlerimizden beklentilerimiz çok yüksek. Bu sadece bizim değil Türkiye Cumhuriyeti’nin beklentisidir." dedi.

Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, vakıftan burs alan öğrencilerden beklentilerinin çok yüksek olduğunu belirterek, “En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır. Bursiyerlerden beklentilerimiz ülke olarak çok yüksek. Ülkemizi muasır medeniyetler seviyesini yükseltecek, Türkiye’yi gelecek yüzyıllara taşıyacak aydınlık yüzler sizlersiniz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz” dedi.

MAL VARLIĞINI VAKFA BAĞIŞLADI

Türk Eğitim Vakfı 55’inci kuruluş yıldönümü Başkent’te bir otel de düzenlediği yemek programıyla kutladı. Programa vakfın yönetim kurulu üyeleri, burs alan öğrenciler, bağışçılar ve basın mensupları katıldı. Etkinliğin açılış konuşmasını TEV Şubeler Genel Koordinatörü Ömer Turna yaptı. Programda bursiyerler de birer konuşma yaparak duygu ve düşüncelerini paylaştı. Bunun yanı sıra programda Gazeteci Orhan Gürdil tüm varlığını vakfa bağışladığını açıkladı.

“GÖNLÜ ZENGİN İNSANLAR TARAFINDAN KURULDU”

TEV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Mehmet Şükrü Tekbaş, vakfın 55’inci kuruluş yıldönümünde bir arada olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, “TEV 1967 yılında gönlü zengin 205 bağışçının bir araya gelerek kurduğu bir vakıftır. Ben de bu vakfın bir bursiyeri olmaktan büyük gurur duyuyorum. 1972 yılında vakıftan aldığım bursla Amerika’ya gittim ve 1974 yılında Türkiye’ye döndükten sonra vakfın içinde yer aldım. Biz elimizden geldiği kadar TEV bayrağını ileriye taşımaya çalışıyoruz” dedi.

“EN BÜYÜK DESTEK BAĞIŞÇILARIMIZDAN”

“En önemli yatırım insana yapılan yatırımdır” diyen Tekbaş sözlerini şöyle sürdürdü, “İnsana yapılan yatırımın önemini 1967 yılında Vehbi Koç ve arkadaşları görerek böyle bir kuruluşa imza attılar. İnsana yapılan yatırımı, daha sonraki yıllarda fırsat eşitliği yaratarak vakfımız geliştirdi. Gerek eğitim bursu, üstün başarı bursu, yurt dışı yüksek lisans ve doktora bursu, meslek liselerine kurslar, yurtlarda verilen faaliyetlerle birlikte bir holding düzeyinde faaliyetlerini devam etti. Bunları yaparken de en büyük desteği bağışçılarımızdan aldık.”

“İLERİYE TAŞIYACAK AYDINLIK YÜZLERSİNİZ”

“Mustafa Kemal Atatürk’ün ‘Fikri hür, irfanı hür, vicdanı hür nesiller yetiştirmek” sözünü kendimize misyon edindik. Bu doğrultuda Atatürk’ün kurduğu Cumhuriyet’te böyle nesiller yetiştirmek, ülkemizi muasır medeniyetler seviyesini yükseltmek, Türkiye’yi gelecek yüzyıllara taşıyacak nesiller yetiştirmek için uğraşıyoruz. TEV bursiyerlerinden beklentilerimiz çok yüksek. Bu bizim değil Türkiye Cumhuriyeti’nin beklentisidir. Türkiye’yi ileriye taşıyacak aydınlık yüzlersiniz. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Ankara’da bulunmaktan ve sizlerle olmaktan gurur duyuyorum, iyi ki varsınız.”

Emrah Özcan/İLKSAYFA