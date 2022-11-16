Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı yapacak. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler, tarihleri ne zaman, pozisyonları neler, başvuru nasıl yapılır?

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler, tarihleri ne zaman, pozisyonları neler, başvuru nasıl yapılır?
PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN, BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını kariyer kapısı resmi sitesinden yapacak. Söz konusu pozisyonlardan sadece birine başvuru yapılabilecekler. Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra ticaret bakanlığının resmi sitesinden yayınlanacak. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri yine kariyer kapısının resmi sitesinden edinecek. Pozisyonlara başvurular 21 Kasım 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
BAŞVURU POZİSYON VE ŞARTLARI NELER?
Adayların başvurularını yapabilmeleri için en önemli şart Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almaları gerekiyor. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.
İşte pozisyonlar:
Pozisyon
Kuruluş
Öğrenim durumu
Kpss puanı
Alım sayısı
Sözleşmeli muayene memuru
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri
Lisans
P3
200
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru
Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü
Lisans
P3
50
Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru
Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü
Lisans
P3
1250
Sözleşmeli büro personeli
Merkez birimleri, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri ve Serbest bölge Müdürlükleri
Ön Lisans
P93
1000
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