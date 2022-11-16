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Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı yapacak. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler, tarihleri ne zaman, pozisyonları neler, başvuru nasıl yapılır?

Resmi gazetede yapılan ilana göre Ticaret Bakanlığının 2 bin 500 adet sözleşmeli personel istihdam edeceği duyuruldu. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler, tarihleri ne zaman, pozisyonları neler, başvuru nasıl yapılır?
Ticaret Bakanlığı 2 bin 500 personel alımı yapacak. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler, tarihleri ne zaman, pozisyonları neler, başvuru nasıl yapılır?

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü (merkez birimi), gümrük ve dış ticaret bölge müdürlükleri, ticaret il müdürlükleri ve serbest bölge müdürlüklerinde görevlendirilmek üzere 2 bin 500 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Peki, Ticaret Bakanlığı personel alım başvuru şartları neler, tarihleri ne zaman, pozisyonları neler, başvuru nasıl yapılır?

PERSONEL ALIM BAŞVURU TARİHLERİ NE ZAMAN, BAŞVURU NASIL YAPILIR?

Adaylar başvurularını kariyer kapısı resmi sitesinden yapacak. Söz konusu pozisyonlardan sadece birine başvuru yapılabilecekler. Başvuru, yerleştirme ve fiziki yeterlilik sınav sonuçları ile sözlü sınav tarihi, saati ve yeri daha sonra ticaret bakanlığının resmi sitesinden yayınlanacak. Adaylar sınavlarına ilişkin bilgileri yine kariyer kapısının resmi sitesinden edinecek. Pozisyonlara başvurular 21 Kasım 30 Kasım tarihleri arasında yapılacak.

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BAŞVURU POZİSYON VE ŞARTLARI NELER?

Adayların başvurularını yapabilmeleri için en önemli şart Kamu Personeli Seçme Sınavı’ndan (KPSS) ilgili puan türlerinden 70 ve üzeri almaları gerekiyor. Aranan şartlardan herhangi birini taşımadığı tespit edilen adayların başvurusu değerlendirmeye alınmayacaktır.

İşte pozisyonlar:

Pozisyon

Kuruluş

Öğrenim durumu

Kpss puanı

Alım sayısı

Sözleşmeli muayene memuru

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri

Lisans

P3

200

Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru

Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü

Lisans

P3

50

Sözleşmeli gümrük muhafaza memuru

Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlüğü

Lisans

P3

1250

Sözleşmeli büro personeli

Merkez birimleri, Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürlükleri, Ticaret İl Müdürlükleri ve Serbest bölge Müdürlükleri

Ön Lisans

P93

1000

 

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