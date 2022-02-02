TİGAD heyetiden İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un makamına ziyaret

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Tasarruf Genelgesi’nde gazetelere ilişkin maddelerle ilgili tekrar bir düzenleme yapılması için Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüştüğünü ve bu konuda olumlu bir sonuç alınacağına inandığını söyledi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, İnternet Gazeteciliği Derneği (TİGAD) heyetini kabul etti. Altun, dijital mecralar yönelik yeni yasa çalışmalarının devam ettiğini belirterek, Dijital Medya Kanunu’nun birçok sorunu çözeceğine inandığını söyledi.

ALTUN’DAN DESTEK SÖZÜ

TİGAD heyeti, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’u makamında ziyaret etti. Ziyarette; TİGAD Kurucu Genel Başkanı İzzet Aydın, TİGAD Genel Sekreteri Uğur Eskier, Teşkilatlanmadan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Bayram Polat ve İstişare Kurulu Üyesi Av. Bedia Teymur yer aldı. TİGAD Genel Başkanı Okan Geçgel, Covid-19 testi pozitif çıktığı için ziyarete bizzat katılamadı. Geçgel, Altun ile video konferans ile görüştü. Prof. Dr. Fahrettin Altun, TİGAD Genel Başkanı Geçgel ile video konferans görüşmesinde, internet medyasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirterek, “Bütün STK’ların ve meslek örgütlerinin yaptıkları iyi işlere destek olmaya çalışıyoruz.” dedi.

TASARRUF GENELGESİ’NDE DÜZENLEME

Başkan Geçgel ise Dijital Medya Kanunu’na ilişkin değerlendirmeler yaptı. TİGAD’ın çalışmalarına verecekleri destekten dolayı İletişim Başkanlığına ve Altun’a teşekkür etti.

TİGAD Başkanı Geçgel geçtiğimiz aylarda yayımlanan Tasarruf Genelgesi’nde gazetelerle ilgili bölümün tekrar gözden geçirilmesi talebinde bulunarak, özellikle Anadolu’daki gazetelerin genelge dolayısıyla çok mağdur olduğunu ifade etti.

Prof. Dr. Altun, Tasarruf Genelgesi ’ndeki gazetelere ilişkin maddelerle ilgili tekrar bir değerlendirme yapılabileceğini; Hazine ve Maliye Bakanlığı ile bu konuyu görüştüğünü ve bu konuda olumlu bir sonuç alınacağına inandığını kaydetti.

Ziyarette Altun, dijital mecraların ve haber sitelerinin toplum üzerindeki etkisine vurgu yaparak, bu alanda düzenlemelerin zorunluluk haline geldiğini ifade etti. Dijital mecralar üzerinden Türkiye’ye yönelik algı operasyonlarına dikkat çekerek, İletişim Başkanlığı’nın bu konudaki çalışmalarını anlattı. Altun, bu çerçevede Dijital Medya Kanunu’nun birçok alandaki sorunları çözeceğine inandığını da sözlerine ekledi. Altun, ziyaretin ardından TİGAD heyeti ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

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